الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نائبة أمريكية: بايدن يدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

النائبة الأمريكية
النائبة الأمريكية رشيدة طليب، فيتو

وجهت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني في الكونجرس، اتهامات للرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين، محذرة من تداعيات ذلك على انتخابات العام المقبل.

ودعت طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، بايدن مجددا لدعم وقف إطلاق النار، في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أكد ذلك تسجيل مصور نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في ساعة متأخرة من مساء، الجمعة.

 بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

 

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وذكرت طليب خلال التسجيل، الذي أظهر صورًا لقتلى وجرحى القصف في غزة، ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة، وإعلان بايدن دعمه لإسرائيل وشكر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو للرئيس الأمريكي، إن "جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وقالت طليب: "لن ينسى الشعب الأمريكي.. ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024.. سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر.. سوف نتذكر ذلك في عام 2024".

هدنة مؤقتة

ولم يعلق البيت الأبيض بصورة مباشرة على تصريحات طليب، وأكد بدلًا من ذلك على موقفه المؤيد لهدنة مؤقتة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "كما سمعتمونا نقول إننا نؤيد هدنات إنسانية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وتوزيعها على المحتاجين إليها في غزة وإخراج الرهائن".

وأضاف: "ما لا نؤيده هو الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لوقف الدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس، وهو ما يعنيه وقف دائم لإطلاق النار".

استشهاد ما لا يقل عن 9488 

وبعد أن زعمت إسرائيل إن مسلحين من حركة حماس قتلوا 1400 شخص، وخطفوا أكثر من 240 في هجوم مفاجئ عليها في السابع من أكتوبر، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا جويًا ومدفعيًا وبريًا على قطاع غزة الذي تديره حماس.. وتقول السلطات الفلسطينية إن الهجوم أودى بحياة ما لا يقل عن 9488 حتى الآن.

ويشهد قطاع غزة شحًا في المواد الغذائية، ويلجأ سكانه إلى شرب المياه المالحة بينما تنهار فيه الخدمات الطبية.

وتبقي واشنطن على دعم عسكري وسياسي قوي لإسرائيل بينما تدعو حليفتها إلى اتخاذ خطوات لتجنب مقتل المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وحذرت مجموعة مكونة من 7 خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة، الخميس، من أن الوقت ينفد بالنسبة للفلسطينيين في غزة المعرضين بشدة "لخطر الإبادة الجماعية".

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