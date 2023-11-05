الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة طفل وشرطيين في انفجار قنبلة ببرلين

الشرطة في ألمانيا،
الشرطة في ألمانيا، فيتو

غزة الآن، أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة طفل وضابطي شرطة جراء انفجار قنبلة بالقرب من شاحنة تابعة للشرطة في العاصمة الألمانية برلين، بعد وقت قصير من مظاهرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين.


وقالت الشرطة الألمانية في بيان، "في نويكولن (منطقة في برلين) انفجرت قنبلة كروية بجوار شاحنة تابعة لنا، ووفقا للمعلومات المتاحة حتى اللحظة، أُصيب طفل صغير واثنان من زملائنا".


وصرح متحدث باسم الشرطة الألمانية لوسائل إعلام، "بأنه لم يتم حتى الآن إثبات وجود صلة بين الحادث والمظاهرة الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين".

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إغلاق مطار هامبورج

أفادت وكالات الأنباء الدولية، بإغلاق السلطات الألمانية مطار هامبورج بسبب وقوع حادث إطلاق نار.

ولم يتم إعلان حتى الآن تفاصيل الحادث.

وبدأت عناصر الشرطة الألمانية في التحقيق بالواقعة.    

إصابة 16 شخصًا في حادث قطار بألمانيا


في سياق آخر، كشفت الشرطة الألمانية، أول أمس الجمعة، عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا، إثر حادث تصادم بين قاطرة وقطار ركاب في ولاية شلسفيج هولشتاين بشمال ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في حوالي الساعة 12:25 بالتوقيت المحلي، في محطة إيتزهو.

 

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