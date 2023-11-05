كولر يطلب التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد وأحمد فتوح

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، أن اجتماع لجنة التخطيط وإدارة النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تمت خلاله مناقشة التعاقدات الجديدة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر طلب بكل قوة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المتوقع حدوث تواصل بين الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة".

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وأضاف أمير هشام: "الاسم الثاني الذي تم طرحه، هو أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، وأكد كولر رغبته في التوقيع مع اللاعب، وهناك تحركات من أجل الحصول على خدماته، خاصةً أن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في الربع ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر من الفريقين سوى تسديدة بعيدة من أحمد عبد القادر على مرمى محمود أبو السعود.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية اصطدمت بالقائم في الدقيقة 17، وحاول لاعبو الفريقين الوصول لمرمى الآخر لكن دون جدوى.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوى هادئ من الفريقين حتى خطف طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 49.

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 52، وسعى الأهلي لخطف هدف ثاني خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.



وحاول لاعبو المقاولون إدراك هدف التعادل من الجبهة اليسرى عن طريق جوزيف أوشايا في العديد من الكرات لكن باءت المحاولات بالفشل.



وظل المقاولون يسعى لخطف هدف التعادل في الربع ساعة الأخيرة وسط ثبات من دفاع النادي الأهلي.

وخطف محمد هاني الهدف الثاني للنادي الأهلي قبل أن يقلص جوزيف أوشايا النتيجة بهدف لصالح المقاولون من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب



وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - نبيل كوكا - أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - موديست - طاهر محمد طاهر.



طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب



-إبراهيم نور الدين- حكم ساحة.

-شريف عبدالله - حكم مساعد أول.

- وائل شعبان- حكم مساعد ثانٍ.

-محمود وفا- حكم رابع.

-محمود بسيوني- حكم فيديو VAR.

-صبحي العمراوي- حكم مساعد فيديو VAR.