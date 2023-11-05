الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

"القسام" تعلن تدمير آليتين للجيش الإسرائيلي في خان يونس

تدمير آليتين للجيش
تدمير آليتين للجيش الإسرائيلي، فيتو

غزة الآن، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر الأحد، تدمير آليتين عسكريتين لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق "القسام"، فإن عملية تدمير الآليتين الإسرائيليتين تمت في منطقة الفراحين شرق خان يونس بقذائف "الياسين 105".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت، ليلة الأحد، بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

 قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها: إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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وأصيب شابان، ليلة الأحد، بشظايا الرصاص الحي، بعد استهداف قوات إسرائيلية مركبة كانا يستقلانها قرب جسر حلحول على مدخل الخليل الشمالي.

وقالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية: إن قوات إسرائيلية أطلقت النار صوب مركبة أثناء مرورها من المكان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص الحي.

استشهاد 47 فلسطينيا بقصف إسرائيلي 


أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 47 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

مجزرة جديدة في مخيم المغازي


وأضافت: "ما حدث يمثل مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي، هناك عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف يستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

نظم أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقال المنسق الوطني لتحالف "آنسر" بريان بيكر: "أكثر بكثير من 100 ألف، هذه أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف أن تنظيم المسيرة استغرق ما يزيد قليلا عن أسبوعين، وخرج الناس لإدانة نفاق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع بيكر: "الناس غاضبون للغاية من دعم إدارة بايدن لحرب إسرائيل ضد المدنيين".

ساحة الحرية


وأفاد مراسل "نوفوستي"، بأنه بعد التجمع في الساحة المركزية، (ساحة الحرية) توجه النشطاء في موكب جاب شوارع المدينة.

عارضة أزياء أمريكية تدعم حملة لجمع التبرعات لأطفال غزة (صور)

استشهاد 47 فلسطينيا في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي في غزة

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