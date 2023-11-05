فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

نجوم ومشاهير، مثل ميسي إليوت وكيت بوش وويلي نيلسون، انضموا إلى قاعة مشاهير الروك ("روك أند رول هال أوف فايم")، في نيويورك، بحضور نخبة من الموسيقيين الأمريكيين، في أمسية ندد خلالها فنانون بالوضع الإنساني في قطاع غزة.

وضمت قائمة الفنانين أيضًا هذا العام، المغني الراحل جورج مايكل، ومغنية الروك شيريل كرو، وفرقة موسيقى آر أند بي "ذي سبينرز".

"Who's to say what musicians might or might not be able to achieve with revolutionary intent?" - @tmorello of @RATMOfficial on the power of music #RockHall2023 pic.twitter.com/oxbf5wZwgP — Rock Hall (@rockhall) November 4, 2023

وتم ضمهم إلى هذه القاعة الشهيرة التي انطلقت أولى حفلاتها السنوية عام 1986، وانفتحت منذ ذلك الوقت على أنواع موسيقية مختلفة، بينها السول، والبلوز والـ"أر اند بي" والكانتري ثم الراب.

Advertisements

"أوقفوا إطلاق النار"

وقد وقف توم موريلو من فرقة "رايج أغينست ذي ماشين" الأمريكية، أمام عدسات المصورين حاملًا ورقة كُتب عليها: "أوقفوا إطلاق النار"، على هامش الحفلة الموسيقية التي أقيمت في مركز باركليز في بروكلين.

لكن لم يتطرق موريلو علنًا إلى الوضع في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، منذ 7 أكتوبر الماضي.

حيث اكتفى الموسيقي بالقول: "العالم تغيّر للناس العاديين، الذين يريدون الالتزام من أجل بلد وكوكب أكثر إنسانية وسلامًا وعدلًا"، وذلك لدى تسلمه الجائزة نيابة عن الفرقة التي استقطبت معجبين كثيرين بفضل موسيقاها والتزاماتها السياسية على السواء.

Get ur freak on! @MissyElliott makes history as the first female rapper inducted into the Rock & Roll Hall of Fame. #RockHall2023 pic.twitter.com/ETFnNyqw0N — Rock Hall (@rockhall) November 4, 2023

وبعد خطابه الناري، اعتلت ميسي إليوت، أول نجمة هيب هوب تدخل قاعة المشاهير هذه، المسرح لإحياء عرض فني إثر تقديمها من جانب المغنية كوين لطيفة.

وأكدت ميسي إليوت، معتمرة قبعة ذهبية لامعة ومرتدية بزة رياضية متجانسة، أنها "تشرفت" بهذا التكريم، مذكّرة بتزامن ذلك مع الذكرى السنوية الخمسين لنشوء موسيقى الهيب هوب هذا الصيف في نيويورك.

وأثناء التعريف عن أيقونة موسيقى الكانتري ويلي نيلسون (90 عامًا) المنحدر من تكساس، تطرق الفنان ديف ماثيوز أيضًا إلى الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأوضح: "نعيش في عالم تُلقى فيه القنابل على الأطفال، ويتم الحديث عن أَضرار جانبية". لكنه أضاف "أشخاص مثل ويلي نيلسون هم الذين يمنحونني الأمل"، في إشارة إلى الناشط المناهض للحرب.

وتم الإعلان عن إدخال المغني الراحل جورج مايكل إلى القاعة العريقة من جانب زميله السابق في فرقة "وام !" أندرو ريدجلي. وأدّى ميجيل وآدم ليفين وكاري أندروود مجموعة متنوعة من أغنياته على المسرح، بينها "وان مور تراي".

جورج أحد أعظم المغنين

وأشار أندرو ريدجلي إلى أن جورج مايكل الذي توفي عام 2016، "كان ليشعر بالسعادة والاعتزاز"، مضيفًا: "كان جورج أحد أعظم المغنين في عصرنا، لقد شفى بآلامه وجعنا".

وقد غنت مغنية الروك شيريل كرو بعضًا من أشهر أغانيها، بينها "إف إت ميكس يو هابي" مع أوليفيا رودريغو، وانضم إليها لاحقًا ستيفي نيكس وبيتر فرامبتون.

وأضافت شيريل كرو: "لقد كرّست كل طاقتي للتعبير عن تجاربي من خلال الموسيقى والكلمات، وها أنا أحصل على مقابل عما قدمته".

من جانبه، قدّم مغني الراب "بيج بوي" المغنية والمؤلفة الموسيقية البريطانية الشهيرة كيت بوش (65 عامًا) التي أعلنت سابقًا عدم تمكنها من حضور الحفل، لكنها قالت إنها "تتشرف" بالحصول على التكريم من "القلب النابض لصناعة الموسيقى الأميركية"، بحسب بيان.

وطلبت القاعة آراء أكثر من ألف شخص من الموسيقيين والمؤرخين والعاملين في القطاع للمساعدة في عملية اختيار الأعضاء الجدد. ويمكن إدخال الفنانين هذا الموقع العريق بعد 25 عامًا على أول إصدار موسيقي تجاري لهم.

هيمنة الذكور والبيض

وتعتبر قاعة مشاهير الروك أند رول، التي أنشئت في كليفلاند بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة، إحدى ركائز صناعة الموسيقى. وقد عملت في السنوات الأخيرة، مثل "أكاديمية التسجيل" ("ريكوردينج أكاديمي") القائمة على جوائز جرامي، على تجديد صورتها بعد انتقادات طويلة أخذت عليها هيمنة الذكور والبيض.

وتحتضن القاعة فنانات بارزات من أمثال ويتني هيوستن وأريثا فرانكلين ومادونا، لكنّ النساء يمثلن أقل من 100 من بين ما يقرب من ألف عضو في القاعة منذ عام 1986.

وبرزت مشكلة صورة قاعة المشاهير هذه إلى الواجهة في وقت سابق من هذا العام، عندما أدلى جان وينر - أحد أعضاء مجلس إدارة القاعة والمشارك في تأسيسها - بتعليقات اعتُبرت مهينة تجاه النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز خلال مقابلة حول كتابه "ذي ماسترز".

سبعة رجال بيض

وبدوره، تحدث وينر البالغ 77 عاما، والذي شارك في تأسيس مجلة رولينج ستون عام 1967، عن سبعة رجال بيض من بينهم ميك جاغر وبروس سبرينجستين في كتابه.

وللإجابة على سؤال حول غياب النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، قال وينر إن أحدًا من أفراد هاتين الفئتين لم ينجح في أن يكون من "فلاسفة موسيقى الروك".

وقد اعتُبرت هذه التعليقات على نطاق واسع بأنها عنصرية ومتحيزة جنسيًا، وسرعان ما استُبعد وينر من مجلس إدارة القاعة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.