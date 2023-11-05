الأضخم في تاريخ أمريكا، 100 ألف شخص يشاركون في مظاهرة مؤيدة لفلسطين (فيديو)

غزة الآن، نظم أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقال المنسق الوطني لتحالف "آنسر" بريان بيكر: "أكثر بكثير من 100 ألف، هذه أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف أن تنظيم المسيرة استغرق ما يزيد قليلا عن أسبوعين، وخرج الناس لإدانة نفاق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع بيكر: "الناس غاضبون للغاية من دعم إدارة بايدن لحرب إسرائيل ضد المدنيين".

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ساحة الحرية

وأفاد مراسل "نوفوستي"، بأنه بعد التجمع في الساحة المركزية، (ساحة الحرية) توجه النشطاء في موكب جاب شوارع المدينة.

أخبار غزة الآن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 47 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

مجزرة جديدة في مخيم المغازي

وأضافت: "ما حدث يمثل مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي، هناك عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف يستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وتستهدف غارات جوية إسرائيلية مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل القصف الجوي والبري على القطاع.



مجازر بحق الفلسطينيين

وعلق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على الحرب بين إسرائيل وحماس وما يشهده قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين العزل، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال والعودة لحل الدولتين وتحقيق السلام.

ولفت أوباما خلال كلمته في منتدى الديمقراطية التابع لمؤسسة أوباما، إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس حساب أخلاقي لنا جميعًا.

ودعا أوباما إلى حل الدولتين وإنهاء "الاحتلال" دون أن يوضح معنى الاحتلال الذي يقصده.

الفشل في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق لجمهور المنتدى: "كل هذا يحدث بسبب عقود من الفشل في تحقيق سلام دائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "حل يقوم على الأمن الحقيقي لإسرائيل، والاعتراف بحقها في الوجود، والسلام الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة قابلة للحياة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وقال أوباما: "الآن، أعترف أنه من المستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة". "من الصعب أن نشعر بالأمل، فصور العائلات الحزينة والجثث التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض، تفرض علينا جميعا حسابًا أخلاقيًّا".

واعترف أوباما بأن الحرب كشفت عن خلافات داخل مؤسسة أوباما.

وقال: "كان علينا أن نحل معاناتنا وغضبنا ومخاوفنا وخلافاتنا بشأن القضايا". "لقد أجريت محادثة مع مجموعة منكم حول هذه القضية، وكنتم شغوفين ودفعتموني للالتفاف حول بعض التصريحات العامة التي أدليت بها".