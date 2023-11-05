الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

7 نوفمبر، الإدارية العليا تتلقى الطعون الانتخابية لمرشحي الرئاسة

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، وقيدها بجدول المحكمة، وحددت المحكمة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.. جاء ذلك حسب الجدول الإجرائي والزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الطعون الانتخابية 

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في استقبال الطعون وتسجيلها بجدول المحكمة الإدارية العليا، بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى نهاية اليوم بدون إجازة رسمية، وذلك حسب المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها أية اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

الرموز الانتخابية

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدها، وهي: رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

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