الأحد 05 نوفمبر 2023
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ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

تقاليد غريبة للزواج
تقاليد غريبة للزواج في الصين، فيتو

ما يحدث في الصين من ممارسات وطقوس في حفلات الزفاف، تعد من أغرب ما يمكن.. حيث إن سلوك يوم الزفاف اليوم لا يزال مرتبطًا بعصور مضت، فإن التعبيرات المتنوعة لما يعنيه الزواج في بلد بحجم الصين يمكن أن تكون محيرة.

وتقدم صحيفة ذا بوست الصينية مجموعة من العادات الغريبة للزواج في الصين: 

هذه الممارسة تنتشر في أماكن مثل هونان، في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، وتدور حول الاعتقاد بأنه "كلما تعرض العريس للضرب بقوة، كلما حصل على المزيد من البركات"، أو كتذكير له بأن الزواج ليس بالأمر السهل.

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وأحيانا، يمكن أن يكون هناك مكاسب مالية للضيوف الذين يضربون العريس بمهارة، وذلك على شكل مظاريف حمراء سخية.

جَلد العريس ورش الملح على جروحه

وعام 2018، أظهر مقطع فيديو تم تصويره في شاويانج، في مقاطعة هونان أيضًا، عريسًا وهو يتعرض للجلد، بينما يرش المتفرجون الملح على جروحه.. وكان المشهد طريفًا وأثار التعاطف مع العريس عبر الإنترنت.

وخلال وقت سابق من هذا العام، في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد، تم طرح العمل الجماعي على الطاولة، حيث قامت مجموعة بضرب العريس بالمكانس، بينما دافعت المجموعة الأخرى عنه باستخدام أغطية الأواني كدروع. 

عدم ارتداء الملابس الداخلية

تمنع العرائس، وفي بعض الأحيان العرسان، في بعض المناطق، من ارتداء الملابس الداخلية، بناءً على الخرافة القائلة بأن ارتداء السراويل القصيرة لن يحافظ على علاقة طويلة.

ذلك التصرف يمكن أن يسبب عدم الراحة والانزعاج للعرائس؛ مما يدفعهن إلى التوصل إلى حلول مبتكرة لتجنب الإحراج، مثل ارتداء سراويل طويلة تحت فستان الزفاف واختيار نوع مختلف من حمالات الصدر.

ومن الأمور الشائعة؛ البكاء الجماعي، بين مجتمعات الأقليات العرقية مثل شعب توجيا، ويي، وتشوانج، ويحظى بشعبية في وسط هوبى ومقاطعات قوانجدونج الجنوبية الشرقية.

العائلة بأكملها تجتمع للبكاء

وفي هذه الطقوس المشحونة عاطفيًا والمعقدة تجتمع العائلة بأكملها للبكاء، بينما تستعد العروس للانضمام إلى أسرة زوجها.. ويمكن أن يكون البكاء للوالدين والأشقاء والأسلاف، وعادةً ما تبدأ العملية برمتها قبل أسبوع تقريبًا من حفل الزفاف، والغرض الأساسي منه هو عكس حزن الوالدين على فقدان ابنتهم، وامتنانها لعائلة العريس.. كما أنه رمز لترقب سعادتها في الحياة الزوجية وتقديم الشكر لعائلتها الأصلية. 

عيدان تناول الطعام وورق التواليت 

كان الهدف الأساسي للزواج في الصين القديمة، هو ضمان استمرار نسل الأسرة، وهذا ينطوي على مجموعة من الأعمال لمباركة الزوجين بإنجاب الأطفال.. على سبيل المثال، قد تضع العائلات عيدان تناول الطعام وورق التواليت في حاوية الزفاف.

وهناك تقليد آخر يتمثل في قيام العروس بالدوس فوق كيس خيش واحد أو أكثر أثناء انتقالها من مركبة الزفاف إلى غرفة الزفاف.. وفي بعض الأماكن، هناك شرط محدد يقضي بأن يتضمن ذلك خمسة أكياس خيش بالضبط، وأيضًا، قد يتم إطعام العروس الزلابية النيئة، ثم يتم سؤالها عما إذا كانت نيئة.

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