لمن لم يحالفهم الحظ، رابط الاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه المعلمون الجدد بمسابقة 30 ألف معلم

يبحث عدد كبير من المعلمين الذين لم يحالفهم الحظ خلال مسابقة ٣٠ ألف معلم بالمرحلة الأولى عن رابط الاطلاع على التدريب الذين لم يجتازوه عبر محركات البحث المختلفة.

رابط التدريب

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "٣٠ ألف معلم.. السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/

مسابقة 30 ألف معلم

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتزه.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

مسوغات التعيين بـ مسابقة 30 ألف معلم

وفيما يلي الأوراق المطلوبة والتي تقدم بها أعضاء هيئة التدريس:

1- أصل المؤهل الدراسي +4 صور منه.

2- أصل شهادة الميلاد المميكنة + 4 صور منه.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين.

4- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية - الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

5- صحيفة الحالة الجنائية.

6- الكشف الطبي.

7- برنت الرقم التأميني.

8- إقرار الذمة المالية.

9- 6 صور شخصية.

10- 4 ملفات ورقية.