الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اعتقال 29 شخصا خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في بريطانيا

مظاهرة داعمة للفلسطينيين
مظاهرة داعمة للفلسطينيين في بريطانيا، فيتو

غزة الآن، اعتقلت الشرطة البريطانية 29 شخصا خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في لندن بتهمة "التحريض على الكراهية".
 

وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأحد، "حتى الآن تم اعتقال 29 شخصا بتهم تشمل التحريض على الكراهية، والإضرار بالنظام العام على أساس عنصري".


وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق، أن آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين احتشدوا في ميدان ترفلجار بلندن ورددوا شعارات داعمة للفلسطينيين ونصبوا بعض الخيام في الساحة، ورفعوا صور لأطفال قُتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.


ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.

القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.


وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 من فلسطينيين وإصابة نحو 2200 آخرين.

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