الأحد 05 نوفمبر 2023
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عقارات

بدء تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر للحاجزين بالقاهرة الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشف المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن بدء تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر للحاجزين بدءا من اليوم (الأحد) الموافق  ٢٠٢٣/11/٥ م.

 

وقال رئيس الجهاز من المقرر تسليم عدد (17) عمارة بالمشروع، وتفقد الغيطي مشروع (سكن مصر أرض المعارض) الذي قام الجهاز بالفعل بتسليم بعض الوحدات بالمشروع لمالكيها على أن تستكمل اعمال تسليم باقي الوحدات تباعًا.


واختتم رئيس الجهاز جولته التفقدية اليوم بمشروع (سكن كل المصريين) والجاري تنفيذه حاليًا بالتجمع الثالث حيث شدد على الالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال عالية الجودة طبقا لتوجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ وحدات سكنية متكاملة  ومتنوعة على أفضل مستوى تلبي احتياجات كافة المواطنين بالدولة.

 

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توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون"

وشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية، وقام بالتوقيع، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ووانج زي، المدير العام لشركة "cscec" بمصر.

 

وأوضح وزير الإسكان، أن بحيرة العلمين، تتوسط أبراج الداون تاون، الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم البحيرة 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، موضحًا أن تنفيذ هذا المشروع سيرفع من قيمة الأراضي المحيطة، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

 

وأشار الوزير إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وهى، البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

 

وعلى هامش التوقيع، ناقش وزير الإسكان، مع مسئولى شركة "cscec" الصينية، موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على أهمية هذين المشروعين، وضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذهما، وبأعلى جودة، حيث إنهما يمثلان نمطًا جديدًا من أنماط العمران بمصر، في إطار النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان المجتمعات العمرانية الجديدة

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