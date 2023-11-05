500 ألف جنيه، الغرامة المنتظرة لكل لاعب من ثلاثي الزمالك

كشف أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس خروج كل من أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي فريق الزمالك من معسكر مباراة نادي زد بالدوري.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثلاثي خرج قبل المباراة حوالي 12 صباحًا ثم عاد كل من صبحي والزناري في الساعة 3:30 صباحًا، فيما غاب فتوح عن العودة".

وأضاف أمير هشام: "أثناء تناول الإفطار، لاحظ أوسوريو غياب فتوح، واستفسر عن الأمر، وعند مراجعة الكاميرات، تم اكتشاف خروج الثلاثي، والأمر أثار استياء كارلوس أوسوريو المدير الفني".

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واختتم: "عبد الواحد السيد سوف يقدم مذكرة لمجلس الإدارة، ومن المتوقع أن تتخطى العقوبة مبلغ 500 ألف جنيه على كل لاعب".



استبعاد ثلاثي الزمالك من مباراة زد

وكشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ألقى المحاضرة الفنية على اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء ليلة مباراة زد وبعدها صعد الجميع إلى الغرف الخاصة بهم.

وأضاف: «مدير الكرة بالفريق عبد الواحد السيد استدعى أمن الفندق وقام بمراجعة كاميرات المراقبة وتأكد من مغادرة الثلاثي للمعسكر، وبعد منتصف الليل عاد الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري إليه بعد مكالمة مع مدير الكرة، ولم يعد أحمد فتوح واستمر خارج المعسكر».

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الزمالك استبعاد الثلاثي من القائمة التي شاركت في مباراة أمس أمام زد مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة ورفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

أحمد فتوح لاعب الزمالك



ووجه أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة قبل ساعات من مواجهة زد ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر أحمد فتوح ستوري عبر صفحته الرسمية على انستجرام كتب فيها: "قول الحقيقة وإزعاج الناس أفضل من الكذب وإرضاء الناس".

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز



تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وبيراميدز



يخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كشف طبي جديد صباح الغد قبل انطلاق مران الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان مصطفى شلبي غاب عن اللقاء الماضي للزمالك أمام زد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي بكدمة في القدم.