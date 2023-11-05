قوات إسرائيلية تقتحم جنين وتشتبك مع فلسطينيين (فيديوهات)

غزة الآن، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وأسفر ذلك عن إصابة فلسطيني واعتقال آخرين، فجر اليوم الأحد، بسبب الاشتباكات المتبادلة بين قوات الاحتلال وبين المقاومة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص في كتفه خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في الحي الشرقي من جنين، كما تم اعتقال شابين من ذات الحي.

وداهمت قوات إسرائيلية أحياء جبل أبو ظهير، وخروبة، والمراح، وواد عز الدين في المدينة، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل، وانتشرت وحدات خاصة في الأحياء.

كما هدمت جرافات إسرائيلية دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية، ودفعت بتعزيزات جديدة، وعبثت بمحتويات عدد من المنازل التي اقتحمتها.

جنين منطقة بالود.. دخلة سوبرماركت المدينة.. محاولة اقتحام واعتقال.. قبل خمس دقايق 🥷🏻🚨🥷🏻🚨🥷🏻👀👀 https://t.co/A47ec44CJh pic.twitter.com/6Y8e2IGaEs — ME ساسوكي (@mobiledeath88) November 5, 2023

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات محلية فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لاشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه جنين.