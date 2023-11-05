الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قوات إسرائيلية تقتحم جنين وتشتبك مع فلسطينيين (فيديوهات)

اقتحام القوات الإسرائيلية
اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين، فيتو

غزة الآن، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وأسفر ذلك عن إصابة فلسطيني واعتقال آخرين، فجر اليوم الأحد، بسبب الاشتباكات المتبادلة بين قوات الاحتلال وبين المقاومة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص في كتفه خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في الحي الشرقي من جنين، كما تم اعتقال شابين من ذات الحي.

وداهمت قوات إسرائيلية أحياء جبل أبو ظهير، وخروبة، والمراح، وواد عز الدين في المدينة، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل، وانتشرت وحدات خاصة في الأحياء.

كما هدمت جرافات إسرائيلية دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية، ودفعت بتعزيزات جديدة، وعبثت بمحتويات عدد من المنازل التي اقتحمتها.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات محلية فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لاشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه جنين.

 

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غزة الان جيش الإحتلال الإسرائيلي فلسطين قوات الاحتلال جنين

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