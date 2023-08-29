الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا السعر من المستحيلات

شهدت الأسواق خلال الأسبوع الجاري تحركات سعرية في أسعار الدواجن هبوطًا وصعودًا ما بين سعري 56 و65 جنيهًا، مع انخفاض أسعار أعلاف الدواجن بنحو 1000 جنيه، والصويا نحو 500 جنيه، إلا أن المعدلات السعرية للدواجن ما زالت مرتفعة، فهل تتراجع أسعار الدواجن لتعود إلى معدلات الـ 35 جنيهًا؟

أسعار الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن مستقرة مع التحركات السعرية انخفاضًا وصعودًا ما بين سعري 56 و58 جنيهًا

يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن أسعار الدواجن في الأسواق تعد مستقرة حيث التحركات السعرية تنخفض وترتفع عند المستوى السعري من 56 إلى 58 جنيه.

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موسم حصاد الذرة الصفراء أحد أسباب استقرار أسعار الدواجن في الأسواق

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» أن السبب في استقرار أسعار الدواجن عند هذه المعدلات له سبب رئيسي، وهو أنه لدينا وفرة في مستلزمات الإنتاج مع توافر الذرة الصفراء المحلي مع موسم الحصاد، لكن ما زالت هناك فجوة كبيرة في توافر أعلاف الصويا.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

الدواجن أصبحت الملاذ الآمن للحصول على البروتين الحيواني بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

وتابع «السيد» أن الدواجن أصبحت الملاذ الآمن للمواطن المصري للحصول على البروتين الحيواني بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وعليه شهدت إقبالًا كبيرًا، وأصبحت معدلات الطلب غير ثابتة، فهناك أوقات يزداد فيها الطلب على شراء الدواجن، ومع آليات العرض والطلب أصبح السعر متغير.

لا أحد يستطيع تحديد تكلفة وسعر رسمي للدواجن لهذا السبب

وأشار «السيد» إلى أن تكلفة إنتاج الدواجن تنقسم إلى 70 % أعلاف، و10% سعر الكتكوت، أما الـ 30% المتبقية فيه تشمل باقي مدخلات الصناعة من عمالة وخدمات وأدوية، وعليه لا أحد يستطيع تحديد تكلفة وسعر رسمي للدواجن، إلا في حالة وجود مخزون استراتيجي من مدخلات الإنتاج.

توفير مخزون من أعلاف الصويا والذرة يضمن استقرار أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه إذا لم يتم توفير مستلزمات الإنتاج من الأعلاف التي تشمل الذرة والصويا، لن يستطيع أحد تحديد السعر الرسمي للدواجن، أو ضمان استقرار أسعار الدواجن لفترة، حيث إذا توافرت مستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور مثلًا بسعر ثابت، فإننا نستطيع أن نحدد السعر لمدة 6 أشهر، ولكن هذا غير متاح حاليًا.

أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

ضرورة تتبنى الدولة خطة التوسع في الزراعات العلفية مثل الذرة والصويا

وطالب «السيد» الدولة في ظل المتغيرات العالمية التي تواجه بعض الدول وعلى رأسها التغيرات المناخية، فضلًا عن الأزمات العالمية التي تواجه عدد من الدول المنتجة للحبوب ومنها روسيا وأكرانيا، ضرورة أن تتبنى الدولة خطة التوسع في الزراعات العلفية مثل الذرة والصويا، إذ نزرع نحو 8.8 مليون فدان فقط، وأتمنى بحلول عام 3030 أن نصل لزراعة 18 مليون فدان، إلى جانب العودة إلى الدورة الزراعية التي تساعد في زيادة خصوبة الأراضي.

توجيهات رئاسية بضرورة التوسع وزيادة الرقعة الزراعية

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة إن التوسع في المساحات المنزرعة هو توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التوسع وزيادة الرقعة الزراعية خاصة في الدلتا الجديدة، وعلى القيادات والمسئولين تنفيذ توجيهات الرئيس بوضع خطط واقعية قابلة للتنفيذ، وتذليل العقبات من أجل التنفيذ الفوري.

انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، فيتو

الاستعانة برجال أعمال في إنشاء مشاريع زراعية للمحاصيل العلفية

وتابع: أنه من الممكن حتى لا تتكلف ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية أن يتم الإستعانة بمستثمرين ورجال أعمال وإعطائهم الرقعة الزراعية، لإنشاء مشروعات زراعية، والبدء في زراعة المحاصيل العلفية من الذرة والصويا، مع الإتفاق بينهم وبين الدولة على طرح نصف المحصول للدولة والأخر استثمار خاص، ومع توفير أعلاف الصويا والذرة ستنخفض أسعار الدواجن في الأسواق، مع انخفاض تكلفة الإنتاج.

هل تنخفض أسعار الدواجن لتصل إلى 32 جنيهًا سعرها في نفس الفترة من العام الماضي؟

وردًّا هل تشهد الأسواق انخفاضًات في أسعار الدواجن بكسر المستوى السعري 40 جنيهًا، لتعود إلى سعر 32 جنيهًا السعر السابق في نفس هذه الفترة من العام الماضي؟

من رابع المستحيلات انخفاض أسعار الدواجن لتصل إلى سعر 32 جنيهًا

يقول «السيد» إنه من رابع المستحيلات أن تنخفض أسعار الدواجن لتصل إلى سعر 32 أو حتى 35 جنيهًا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالعام الماضي، ولكن السعر الذي نأمل أن تصل له الدواجن مع توالي انخفاض أسعار الأعلاف هو 48 جنيهًا، ولا يمكن أن تنخفض الدواجن عن هذا السعر.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وفي نفس السياق، تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق وفقًا للآخر تحديث لها، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة، وسعر علف الدواجن، فضلًا عن أسعار الدواجن البيضاء وسعر الفراخ البلدي في المزرعة وفي الأسواق، في السطور التالية:

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

فيما يخص أسعار أعلاف الصويا، سجلت صويا 46% سعر 26500 جنيه، صويا 44% سعر 25500 جنيه، كسب صويا مستورد سعر 26 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% متوسط سعر قدره 21500 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21 ألف جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21300 جنيه

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 18 ألف جنيه، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 17500 جنيه.

و بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 17 ألف جنيه، فيما سجل متوسط سعر بياض 14% نحو 16500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12400 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11200 جنيه، ذرة تركي بسعر 11800 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13200 جنيه.

أسعار الدواجن جملة في المزارع

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» وفقًا لآخر تحديث، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 55 إلى 56 جنيهًا، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 103 إلى 104 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

أما عن سعر الفراخ البيضاء للمستهلك، في المحلات، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 68 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البلدي في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 110 جنيهات، ليبلغ أدنى سعر لها 85 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

وفيما يخص أسعار الكتكوت وفقًا لآخر سعر معلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الكتكوت من 19 إلى 22 جنيهًا، حيث بلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 18 جنيهًا إلى 18.25 جنيه، سعر كتكوت ساسو من 12.5جنيه إلى 13.5 جنيه.

فيما تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، كتكوت بلدي من 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 12 إلى 13 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.