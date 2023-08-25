أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء مقابل استقرار سعر الدواجن الحمراء، واستقرت أيضًا أسعار البيض، فيما واصلت أسعار الكتاكيت في الارتفاع مع ثبات سعر الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الجمعة

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الجمعة، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 55 جنيهًا إلى 56 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، واستقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 100 إلى 103 جنيهات.

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق اليوم الجمعة

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم الجمعة، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 67.4 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 110 جنيهات، ليبلغ أدنى سعر لها 78 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الجمعة

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الجمعة، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 جنيهات إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 110 إلى 111 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الجمعة

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الجمعة، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 110 جنيهات إلى 111 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11300 جنيه، كسب صويا بسعر 27 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 27 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الجمعة، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 18.5 إلى 21 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 17.5 جنيه إلى 17.75 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 12.5جنيه إلى 13.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه، كتكوت هجين من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة، سجل كتكوت أربو سعر 18.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 18.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روص من 9 جنيهات إلى 20 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 19.5 جنيه، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 21 جنيهًا.