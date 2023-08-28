أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض كبير بأسعار الأعلاف.. وشعبة الذهب تنصح المواطنين بالشراء

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد.

انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أسعار 6 أنواع من العلف.

وانخفضت أسعار كل من الذرة المستوردة بنحو 200 جنيه، أسعار أعلاف كسب الصويا بنحو 500 جنيه، الردة بنحو 300 جنيه، جلوتين بنحو 1500 جنيه، وجلوتوفيد بنحو 500 جنيه، والدقيق بنحو 100 جنيه.

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أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12400 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 11200 جنيه، ذرة تركي بسعر 11800 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13200 جنيه، بانخفاض 200 جنيه.

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وتباينت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الإثنين، إذ سجلت صويا 46% بسعر 26500 جنيه، صويا 44% بسعر 25500 جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 26 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

التفاصيل الكاملة لقرض المتعافين من الإدمان في بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرضًا للمتعافين من الإدمان، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي يقوم بها البنك، من خلال منح تمويل للمتعافين من الإدمان، لمساعدتهم على استعادة قدراتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.

هدف قرض المتعافين من الإدمان في بنك ناصر

ويهدف القرض إلى دمج الشباب المتعافى من جديد فى المجتمع، وذلك فى إطار تحقيق أحد أهداف البنك بتوفير فرص للتشغيل والمساهمة فى القضاء على إحدى المشكلات الجوهرية التي تعيق نمو المجتمع وذلك من خلال التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

ويقدم بنك ناصر القرض وفق عدة شروط ومستندات محددة لابد من استيفائها لإتمام عملية التمويل المتاح وهي كالتالي:

الشروط والأحكام في قرض بنك ناصر

مدة التمويل بحد أقصى 5 سنوات

نسبة عبء الدين: الاستقطاع من دخل المشروع الشهري: 50 %

قيمة التمويل بحد أقصى: 80 ألف جنيه

المصاريف الإدارية بحد أدنى 125 جنيها مصريا: 0.5% من قيمة التمويل (فتح الحساب الجارى – استعلام ائتماني – استعلام ميدان) تسدد نقدا بالفرع

السن: لا يقل عن 21 سنة

المستندات المطلوبة

-طلب الحصول على التمويل

-الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة

-إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والضامن والنشاط

-دراسة جدوى عن المشروع

-صحيفة الحالة الجنائية موجه لبنك ناصر لم يمر عليها 3 شهور

-حال أن يكون المشروع قائمًا يتم تقديم (سجل تجارى – بطاقة ضريبية – رخصة النشاط)

-تقرير طبي من مستشفى حكومي ويعتمد من الصندوق يفيد التعافي

-خطاب من صندوق مكافحة الإدمان موضح به عدم الانتكاسة خلال 10 شهور

3.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاثنين، نحو 3.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 759 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 648 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 73.8 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.20 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% عند مستوى 7776 نقطة.

نشتري الذهب ولا نبيعه؟ الشعبة تجيب

اسعار الذهب اليوم، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب: "أسعار المعدن الأصفر متحركة سواء بالصعود أو الهبوط وفقا للظروف الدولية".



ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "في ظل ارتفاع أسعار الذهب فإن المواطن الذي يمتلك 10 آلاف جنيه حاليا لا يمكنه شراء سوى دبلة ذهبية فقط".

نصيحة شعبة الذهب

وتابع: "الذهب يعد الملاذ الآمن للادخار والاستثمار في الوقت الحالي، وننصح المواطنين بالشراء في الوقت الحالي لأن الأسعار قد تتحرك صعودا الفترة المقبلة".

الإحصاء: حصر العمالة غير الرسمية والمناطق الصناعية والاستثمارية بالتعداد الاقتصادي

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد الاقتصادي يعد أحد المسوح الهامة التي يقوم بها الجهاز؛ لافتا إلي أن التعداد الاقتصادي يستهدف رصد كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية سواء كانت عدد المنشآت والانشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح والعمالة.

وقال إن نتائج التعداد الاقتصادي تنتظرها العديد من جهات الدولة في مقدمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي علي مستوي الجمهورية.



وقال إنه لأول مرة سوف يتضمن التعداد الاقتصادي ” بعض المؤشرات مثل “مسح العمالة خارج المنشآت ” غير الرسمية، هذا بالاضافة الى حصر المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية، ليتم حصرها ” رسمي -غير رسمي “، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق الصناعية بداخل المناطق السكانية، هذا بالإضافة إلي التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والاستثمار فى هذا الشأن.

تصاعد الأنشطة الاحتيالية بالتزامن مع حلول موسم العودة إلى المدارس

في الوقت الذي يستعد فيه الطلاب حول العالم لموسم العودة إلى المدارس، اكتشف خبراء الأمن السيبراني زيادة مثيرة للقلق في الأنشطة الاحتيالية، حيث يطلق المجرمون السيبرانيون حملات التصيد الاحتيالية المتطورة التى تستهدف الطلاب والمعلمين والإداريين على حدٍ سواء، من خلال استغلالهم لحالة الارتباك التي ترافق التحضيرات والمشتريات للمستلزمات المدرسية.

أساليب الأنشطة الاحتيالية

ومن بين أساليب الأنشطة الاحتيالية التي يستخدمها المحتالون هي الإعلان عن هدايا مزيفة، مع تقديم وعود للطلاب بفرص للفوز بأجهزة كمبيوتر محمولة.

وحتى يتمكن الضحايا من التأهل للحصول على هذه الجوائز التي تبدو جذابة، يُطلب منهم تقديم معلوماتهم الشخصية والإشارة إلى طراز جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يفضلونه.

وفي نسخة أخرى من عملية الاحتيال هذه، يُطلب من الأفراد مشاركة رابط محدد مع 15 جهة اتصال عبر تطبيق "واتس آب"، ويؤدي إلى صفحة للسحب على الجائزة.

وبعد ذلك، يتعين عليهم المشاركة في السحب عن طريق التسجيل عبر الرسائل النصية القصيرةويتمثل الطعم هنا في جاذبية الفوز بجهاز كمبيوتر محمول أو أي جائزة قيمة أخرى، أما المشكلة الحقيقية فهي إبلاغ الفائزين بأنه يجب عليهم تغطية تكاليف توصيل جوائزهم المفترضة ويعتبر هذا الطلب لدفع المبلغ مؤشرًا واضحًا على عملية الاحتيال.

متوسط أسعار السيارات الاقتصادية في مصر

يبحث الكثير من المستهلكين عن أرخص سيارات الاقتصادية التي توجد داخل سوق السيارات المستعملة، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار الموديلات الجديدة، وتجاوز سعر الفئات الاقتصادية مليون جنيه، وذلك بعد وقف الاستيراد ويزداد يومًا بعد يوم رغبة البعض في اقتناء سيارة تيسر من عملية الانتقال.

ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري وهي كالتالي:





سيارات هيونداي فيرنا موديل 2010 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 180 ألف جنيه

سيارات اسبرانزا M11 موديل 2011 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 180 ألف جنيه.



سيارات اسبرانزا A516 موديل 2012 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 185 ألف جنيه.



سيارات دايو نوبيرا 2 موديل 2007 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 193 ألف جنيه.



سيارات جيلي امجراند 7 موديل 2015 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 195 ألف جنيه.



سيارات أوبل كورسا 2005 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 195 ألف جنيه.



سيارات كيا بيكانتو موديل 2007 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 199 ألف جنيه.



سيارات سوزوكي ألتو موديل 2013 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه.



سيارات رينو لوجان 2013 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه.



سيارات ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1998 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه