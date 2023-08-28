الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف ذرة وصويا خلال أسبوع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،فيتو

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وفي إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج .

وأضاف إنه خلال الفترة من 18 /8 /2023 حتى 24 /8 /2023 تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار. 

الإفراج عن مستلزمات الإعلاف

وقال القصير إن الإفراج شمل  138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4 ملايين دولار.
ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 24 أغسطس 2023)  7.3 مليون طن منهم 5.3 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

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توفير منتجات الذرة وفول الصويا

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة. 

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف  من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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