قصة اللهو الخفي وراء ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، ومصدر يكشف: جهات حكومية تحقق وإعلان التفاصيل للرأي العام قريبًا

يصاب المصريون بنوع من الدهشة والعجب عند سماع الأخبار الخاصة بانخفاضات أسعار الأعلاف في السوق العالمي، بالتزامن مع ارتفاعها في السوق المحلي، متسائلين لماذا لا يسير السوق المصري في بعض السلع مع التحركات السعرية العالمية، خاصة وأن الأعلاف مرتبطة بالسعر العالمي، وكثيرًا ما يسمع المواطنون خبراء قطاع الثروة الداجنة والأعلاف يتحدثون عن أسباب ارتفاع سعر العلف مبررين ذلك بارتفاعه عالميًا.

ارتفاع أسعار الأعلاف السوق المصري لغز محير للمواطنين

فما زالت قصة ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المصري بالرغم من انخفاضها عالميًا، لغزًا محيرًا للمواطنين، ويعد ملف الأعلاف ملفًا هامًا جدًا، حيث ترتبط به أسعار منتجات الثروة الحيوانية والداجنة، أي أنه يمس قوت المصريين ونصيبهم من البروتين، فهل هناك قصة خفية وراء التحركات السعرية للأعلاف المعاكسة للسوق المصري؟

ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، فيتو

ارتفاع أسعار الأعلاف غير مبرر في مصر

ويقول مصدر مطلع في قطاع الأعلاف والثروة الداجنة، إن أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف غير مبررة في مصر، وموجة لإجهاض مساعي الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وما يؤكد ذلك انخفاض سعر العلف عالميًا وارتفاعه محليًا، بالرغم من مساعي وجهود الدولة البارزة في توفير الدولار لسرعة الإفراج عن الأعلاف للحفاظ على ضبط أسعار الثروة الداجنة والحيوانية.

Advertisements

شركة كبرى تتحكم في الأسعار من خلال امتلاك 13 شركة أخرى في السوق من الباطن

وكشف المصدر لـ «فيتو» أن الدولة المصرية تنبهت لهذا الأمر، وبدأت في البحث منذ فترة عن سبب ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلي رغم الانخفاض عالميًا وزيادة المعروض في السوق المصري مع توالي الإفراجات الجمركية، لتكتشف الجهات الحكومية أن هناك صاحب شركة من كبريات شركات قطاع الأعلاف يمتلك من الباطن 13 شركة أخرى بأسماء ملاك آخرين، لكن مع البحث والتدقيق استطاعت الجهات الحكومية كشف حلقة الوصل بين هذه الشركة والشركات الأخرى من خلال معلومات الشركات فضلًا عن تعاملاتها التجارية وأمور أخرى مكنت الأجهزة الأمنية من تقصي الحقائق عن صاحب هذه الشركة وأهدافه.

جهات حكومية تتقصى الحقائق عن هذه الشركات سرًا للإمساك بجميع خيوط القضية

وأضاف المصدر أن الجهات الحكومية مازالت تتولى القضية، قائلًا: « إن هذه الشركة تتحكم في أسعار الأعلاف وهي التي تحدده في السوق، كما لديها ما يجعلها متحكمة في قطاعات الثروة الداجنة والحيوانية، الأمر الذي دعا الجهات الحكومية للتحقيق في هذه القضية».

أسعار أعلاف الصويا والذرة في الأسواق، فيتو

شكوك لمعرفة اللهو الخفي الذي يزيد أزمة الأعلاف تأججًا ويجهض جهود الدولة

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلي أثار الشكوك لمعرفة «اللهو الخفي» الذي يزيد الأزمة تأجج بالرغم من أن الدولة توفر الدولار مع تيسير الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، ويحاسب أصحاب شركات الأعلاف على الدولار بالسعر الرسمي وليس السوق السوداء، وعليه لماذا لم تشهد أعلاف الصويا والذرة انخفاضات تلائم ذلك، وحتى أعلاف الدواجن مازالت أسعارها مرتفعة دون تراجع.

انخفاض أسعار الأعلاف والذرة عقب إعلان روسيا الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب

وتابع: أن أسعار الذرة وأعلاف الصويا ارتفعت عقب إعلان روسيا الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في 17 يوليو الماضي، الأمر الذي على أثره ارتفعت أسعار الحبوب والأعلاف عالميًا، لكن سرعان ما هدئ الوضع وعادت الأسعار إلى الانخفاض إلا في السوق المصري، مازالت أسعار الذرة والصويا في ارتفاع.

سعر صرف الدولار ليس السبب في أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف

وقال المصدر إن من يبرر ارتفاع أسعار الذرة والصويا في مصر إلى ارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالعام الماضي، أقول لهم أن سعر الدولار قفز الضعف مقارنة بالعام الماضي، لكن أسعار الأعلاف قفز أكثر من الضعف، وعليه حجة ارتفاع أسعار الدولار ليست مقنعة.

الجهات الحكومية قطعت شوطًا كبيرًا في هذه القضية وقريبًا ستكشف الحقائق للرأي العام

وشدد المصدر على أن الجهات الحكومية قطعت شوطًا كبيرًا في هذه القضية، ووقت إعلان التفاصيل يرجع لها لكنه قريب، لكن الأهم أن يتأكد الشعب المصري أن الدولة قد تغمض عينيها فقط لكنها لا تنام أبدًا، ولديها من الكفاءة والصبر حتى تكشف الحقائق كاملة للرأي العام، ومحاسبة الخونة.

أسعار الدواجن في الأسواق، فيتو

قطاع الثروة الداجنة مخترق من جهات تحاول هدم الدولة المصرية

وفي نفس السياق، كشف المصدر أن أيضًا قطاع الثروة الداجنة مخترق من جهات تحاول هدم الدولة المصرية، والمتاجرة بقوت المصريين، وعليه أسعار الدواجن لم تنخفض بالرغم من فترة انخفاضات التي شهدتها سعر العلف، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن التي تعلن يوميًا، يعلنها شركات قطاع خاص لا يهمها إلا المكسب والربح، لكنها تصدر للمجتمع تصريحات بأنها خاسرة وهذا غير صحيح.

السعر العادل لتكلفة الدواجن 50 جنيهًا

وأوضح أنه عندما انخفضت أسعار الأعلاف مع توالي الإفراجات الجمركية في شهر مايو ويونيه، اشترت هذه الشركات الأعلاف بالسعر المنخفض، الأمر الذي عليه انخفضت أسعار تكلفة الدواجن، وكان السعر العادل لتكلفة الدواجن 50 جنيهًا.

وأضاف:«يعني اللي يبيع الدواجن بأعلى من 50 جنيهًا كسبان، لكن سرعان ما زحف السعر لتقترب من الـ 70 جنيهًا ثم عادت إلى سعر 60 جنيهًا».

أسعار الأعلاف في الأسواق، فيتو

رحلة ارتفاع أسعار الأعلاف مقارنة بالأعوام الماضية

وفي نفس السياق، «فيتو» ترصد أسعار الذرة المستوردة وأعلاف الصويا وعلف الدواجن مقارنة بالأعوام الماضية، وكيف ارتفعت أسعار الأعلاف خلال الشهر الماضي عقب القرار الروسي في السطور التالية:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق يوم 17 أغسطس 2023

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق يوم 17 أغسطس 2023، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12 ألف جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14200 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق يوم 17 أغسطس 2023، سجلت صويا 46% بسعر من 28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 27 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق يوم 17 أغسطس 2023

أسعار أعلاف الدواجن، يوم 17 أغسطس 2023 سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 21450 جنيهًا، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 20800 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 20700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20500 جنيه.

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق في يوم 29 يوليو 2023

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14700 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15400 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق في يوم 29 يوليو 2023

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق في يوم 29 يوليو 2023، سجلت صويا 46% سعر 29500 جنيه، صويا 44% بسعر 28500 جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 29500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق في يوم 29 يوليو 2023

أسعار أعلاف الدواجن في السوق المحلي في يوم 29 يوليو 2023، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21800 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيه إلى 21750 جنيهًا، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21650 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 20500 جنيه، بياض 17% بسعر 20400 جنيه، بياض 16% نحو 20300 جنيه، وسجل بياض 15% متوسط سعر قدره 20 ألف جنيه.

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق خلال شهر يونيو 2023

أسعار الذرة المستوردة في شهر يونيه 2023 في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13300 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11200 جنيه، صويا 44% بسعر 33 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 34 ألف جنيه.

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق خلال عام 2022

فيما سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي نحو 5190 جنيهًا للطن خلال شهر يناير 2022، وارتفعت حتى شهر مايو 2022 ليصل سعر الطن نحو 8750 جنيهًا.

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق خلال عام 2021 و2020

وبلغ متوسط سعر الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي في مصر خلال عام 2021 نحو 5105 جنيهات، وفي عام 2020 نحو 3500 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر الذرة الأوكراني في عام 2021 نحو 4975 جنيهًا، وفي عام 2020 بلغ متوسط سعره 3300 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق خلال شهر يونيه 2023

أسعار أعلاف الصويا خلال شهر يونيو 2023 في الأسواق، سجلت صويا 46% بسعر من 32 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 31 ألف جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 30500 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق خلال عام 2022

أما أسعار أعلاف الصويا 46%، سجلت نحو 8950 جنيهًا للطن في يناير 2022، لتصل إلى 11300 جنيه في إبريل 2022، وبلغ أعلى سعر للصويا 44% نحو 11300 جنيه مقابل أقل سعر 8400 جنيه وذلك خلال النصف الأول من عام 2022.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق خلال عام 2021 و2020

فيما بلغ متوسط سعر الصويا 44% في عام 2021 نحو 8040 جنيهًا، مقابل 6380 جنيهًا في عام 2020، أما الصويا 46 فسجل متوسط سعر قدره نحو 8310 جنيهات في عام 2021، مقابل 6780 جنيهًا خلال عام 2020.

إعدام الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف في شهر أكتوبر 2022

يشار إلى أن سوق الدواجن في مصر شهد خلال شهر أكتوبر 2022 واقعة إقدام عدد من منتجي الدواجن على إعدام الكتاكيت معللين ذلك بارتفاع سعر الأعلاف، بسبب نقص المعروض منها في الأسواق مع قلة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

التحركات السعرية للأعلاف خلال شهر أكتوبر 2022

وافتتحت الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي تعاملاتها في بداية شهر أكتوبر 2022 مسجلة 10300 جنيه، ثم انخفضت يوم 10 أكتوبر إلى 9800 جنيه، لتعاود الارتفاعات لتصل إلى 11 ألف جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2022.

وسجلت الذرة الأوكراني في شهر أكتوبر 2022 نحو 9600 جنيه في أقل سعر له خلال الشهر مقابل 10400 جنيه أعلى سعر له، أما الصويا 46%، فقد افتتحت سعرها في أول أكتوبر 2022 مسجلة 19 ألف جنيه للطن، مقابل 25 ألف جنيه سعر الطن في نهاية الشهر، أما صويا 44% فسجل الطن نحو 18500 جنيه في أول الشهر، مقابل 24500 جنيه في نهاية الشهر.