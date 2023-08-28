رئيس شعبة الدواجن يكشف عن تحرك في الأسعار بالمزرعة (فيديو)

اسعار الدواجن، كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، عن ارتفاع نسبي الأسعار في المزارع في ظل توافر مستلزمات الإنتاج.



سعر كيلو الدواجن

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن سعر كيلو الدواجن ارتفع في المزرعة أمس الأول من 56 جنيها للكيلو إلى 58 جنيها.

استقرار أسعار الدواجن

ولفت إلى أن هناك استقرارا كبيرا في أسعار الدواجن منذ فترة بسبب توافر مستلزمات الإنتاج المتمثلة في الذرة وفول الصويا بأسعار مناسبة.



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أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض أمس الأحد 27-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين مقابل ارتفاع سعر الدواجن الحمراء.

واستقرت أسعار البيض، فيما سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا جديدًا بنحو 150 قرشًا عن سعرها السابق، أما سعر الأعلاف فسجل تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر الذرة المستورد مقابل انخفاض أسعار الصويا بنحو 500 جنيه عن سعره السابق.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات امس الأحد 27 أغسطس 2023.

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» امس الأحد، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 58 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 103 إلى 104 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق أمس الأحد

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات امس الأحد، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 67 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 61 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 105.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 77 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع أمس الأحد

أسعار البيض في المزرعة، أمس الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 جنيهات إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 110 إلى 111 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض أمس الأحد

أما في أسعار بورصة البيض امس الأحد، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 110 جنيهات إلى 111 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق أمس الأحد

أسعار الأعلاف امس الأحد، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11300 جنيه، كسب صويا بسعر 26500 جنيه، صويا 44% بسعر 25500 جنيه، صويا 46% بسعر 26500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل العلف النامي 21 % سعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، علف الناهي 19 % سعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا.