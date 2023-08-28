انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أسعار 6 أنواع من العلف.

وانخفضت أسعار كل من الذرة المستوردة بنحو 200 جنيه، أسعار أعلاف كسب الصويا بنحو 500 جنيه، الردة بنحو 300 جنيه، جلوتين بنحو 1500 جنيه، وجلوتوفيد بنحو 500 جنيه، والدقيق بنحو 100 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12400 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 11200 جنيه، ذرة تركي بسعر 11800 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13200 جنيه، بانخفاض 200 جنيه.

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وتباينت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الإثنين، إذ سجلت صويا 46% بسعر 26500 جنيه، صويا 44% بسعر 25500 جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 26 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21 ألف جنيه، علف بادي 23% متوسط سعر قدره 21500 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21300 جنيه.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 18 ألف جنيه، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 17500 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 17 ألف جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 16500 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الإثنين، سعر قدره 45 ألف جنيه، بانخفاض 1500 جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 7500 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 11800 جنيه، قمح روسي 11.5% بسعر 12 ألف جنيه، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 11950 جنيها، قمح روسي 12.5% بسعر 12100 جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14300جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 14550 جنيهًا، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الإثنين

واستقرت أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر سعر 48500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 45 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 44 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الإثنين

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل جلوتوفيد محلي بسعر 8500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، زيت ذرة مكرر بسعر 52 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 52 ألف جنيه.