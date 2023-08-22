الفراخ البيضاء.. ثروة قومية مهددة بـ"شائعة الهرمونات".. أطباء وباحثون يكشفون حقيقة حقن الفراخ بهرمون الاستروجين.. طبيب بيطري: أسعار الهرمونات مرتفعة جدا وتدمر ميزانية أي مزرعة

>> باحثة: النمو السريع والوزن الكبير للفراخ البيضاء يرجع إلى سلالات الدواجن المستوردة

>> طبيب بيطري: "تبزيم الدواجن" أشهر طرق الغش.. وفراخ مصر آمنة من الهرمونات

أقبلت كثير من الأسر المصرية في الفترة الماضية على شراء الفراخ البيضاء بعد ارتفاع أسعار الدواجن البلدي التي وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى 140 جنيها، لكن ظهرت بعض الشائعات مؤخرا تحذر من تناول الفراخ البيضاء الموجودة في الأسواق، وزعمت تلك الشائعات حقن الدواجن بهرمونات خطيرة على صحة الإنسان، ووصلت الشائعات إلى أن تناول الفراخ البيضاء يسبب السرطان، فما حقيقة ذلك؟

أصل ظهور الشائعة

أوضح الدكتور أحمد زكي، طبيب بيطري، أنه يعمل في مجال الدواجن منذ عام 2006، والشائعة التي يسمعها دائما منذ ذلك الوقت هو هرمونات الدواجن، وظنون بعض الناس بأن الفراخ البيضاء مُهرمنة، مشيرا إلى أن هذه الشائعة ظهرت في منتصف التسعينيات من تجار اللحوم الحمراء عندما بدأ اتجاه الناس الأكبر للحوم الدواجن نظرا لفرق السعر، واستغل تجار اللحوم الحمراء عدم معرفة الناس بتربية الدواجن البيضاء وانتشرت الشائعة كالنار في الهشيم.

Advertisements

وأضاف زكي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه لا توجد هرمونات نعطيها للفراخ حتى تكبر لأنه بمنتهى البساطة سعر الهرمونات غال جدا وباهظ ويمكن أن يدمر تكلفة وميزانية أي مزرعة، كما أن علماء الوراثة في الشركات الكبيرة الموجودة في فرنسا وإنجلترا والبرازيل يضعون أعينهم دائما على الخرائط الوراثية وانتخاب سلالات جيدة بحيث يكون الجيل الثالث من الأصول (الموجودة فقط في شركات أوروبا) منتج للحم بصورة عالية وبمعدل تحويل ممتاز، وبالتالي عند تلبية احتياجات الطير من كل وسائل الرعاية والأمن الحيوي والتحصينات والمكملات الغذائية والرعاية البيطرية، فإن الطير سيعطيني معدل أوزان عاليا، وهذا ما يعمل عليه علماء الوراثة الذين عملوا على هذه السلالات منذ سنوات كثيرة.

حقيقة حقن الفراخ البيضاء بالهرمونات

من جانبها، أكدت طبيبة وباحثة بالمركز القومي للبحوث -فضلت عدم ذكر اسمها - أن الفراخ البيضاء لا تسبب السرطان ولا يتم حقنها بالهرمونات، ويمكن تناولها وأكلها بصورة طبيعية إذا كانت خالية من أي كدمات أو التهابات أو كسور أو أورام، مشددة على أنه لا صحة لما تداوله البعض بأن الفراخ البيضاء يتم حقنها بهرمون الاستروجين لزيادة حجمها ووزنها.

وأوضحت الباحثة بالمركز القومي للبحوث أن زيادة وزن الدجاجة عن طريق حقنها بالهرمونات يتطلب حقنها مرتين يوميا ولمدة لا تقل عن عشرة أيام وبشكل فردي أي حقن كل دجاجة على حدة وهذا بالطبع من رابع المستحيلات لأنه يتطلب وقتا ومجهودا كبيرين، وبخلاف ذلك فإن سعر هذه الهرمونات كبير جدا يفوق أسعار الدجاج بأضعاف مضاعفة ولا يستطيع أي مزارع تحمل هذه التكلفة.

وأشارت الباحثة بالمركز القومي للبحوث إلى أن النمو السريع والوزن الكبير للفراخ البيضاء يرجع إلى سلالات الدواجن التي يتم استيرادها من جدود منتخبة وراثيا من الخارج، وأنواع الأعلاف، والإضافات الطبيعية من أملاح وبروبيوتك وخمائر ومحفزات نمو، وليس الهرمونات.

طريقة غش الدجاج

وفي نفس السياق أكد الدكتور عادل جورج، طبيب بيطري ويعمل في مجال الدواجن منذ عام 1987م، أن هناك طريقة من الغش يقوم بها بعض التجار لزيادة وزن وحجم الدجاجة اسمه "تبزيم الدواجن"، وهذه الطريقة ليست حقن هرمونات إنما هي عملية معروفة للغش عن طريق حقن الدواجن بالماء المندفع بقوة تحت ضغط إما تحت الجلد أو بعد التقطيع داخل الورك أو الصدر فيزيد الحجم وطبعا الوزن.

ولفت إلى أن الماء نفسه ليس ضارا لكن وجوده داخل لحوم الدجاجة نفسها قد يسبب تهتك تام للأنسجة وسرعة تلفها نتيجة المحتوى المائي العالي، بالإضافة إلى زيادة معدلات تلويثها بالميكروبات وخاصة السالمونيلا وغيرها نتيجة استخدام أدوات غير نظيفة، مشددا على شراء الدجاج من مصدر موثوق منه واختيار الدجاج السليم من مزارع تخضع لإشراف بيطري.

وأضاف جورج، في حديثه لـ"فيتو"، أن مجال الدواجن البيضاء يعتبر ثروة قومية وأمن قومي، حيث يتم استيراد الجدود المنتخبة وراثيا من هولندا وبلجيكا وألمانيا، ويتم توريدها بعد الاستيراد إلى معامل عالمية ومصرية على أعلى مستوى في النظافة والتغذية والتحصينات والمعاملات البيطرية، وتعتبر مصر من الدول الرائدة لهذه الصناعة في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه من الصعب جدا أن تدخل الهرمونات في صناعة الدواجن في مصر.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.