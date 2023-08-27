أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 27-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين مقابل ارتفاع سعر الدواجن الحمراء.

واستقرت أسعار البيض، فيما سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا جديدًا بنحو 150 قرشًا عن سعرها السابق، أما سعر الأعلاف فسجل تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر الذرة المستورد مقابل انخفاض أسعار الصويا بنحو 500 جنيه عن سعره السابق.

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«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأحد

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الأحد، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 58 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 103 إلى 104 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق اليوم الأحد

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم الأحد، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 67 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 61 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 105.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 77 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الأحد

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 جنيهات إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 110 إلى 111 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الأحد

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الأحد، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 110 جنيهات إلى 111 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الأعلاف اليوم الأحد، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11300 جنيه، كسب صويا بسعر 26500 جنيه، صويا 44% بسعر 25500 جنيه، صويا 46% بسعر 26500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل العلف النامي 21 % سعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، علف الناهي 19 % سعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 19 إلى 22 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 18 جنيهًا إلى 18.25 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 12.5جنيه إلى 13.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه.

وسجل كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل كتكوت أربو سعر 19 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 20.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 22 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت روص 20.75 إلى 21 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 21 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 22 جنيهًا.