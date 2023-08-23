شعبة الثروة الداجنة: أسعار الفراخ ترتفع لهذا الرقم قريبا

سجلت أسعار الدواجن في الأسواق خلال الأربعة أيام الماضية استقرارًا نسبيًّا في الأسعار، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء هبوطًا وصعودًا ما بين مستويات الـ 57 جنيهًا و65 جنيهًا، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء الثلاثاء 22 أغسطس 2023 نحو 57 جنيهًا.

فهل تواصل أسعار الفراخ انخفاضها في الأسواق، أم تظل في تحركاتها السعرية صعودًا وهبوطًا؟

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

قلة الإقبال على شراء الدواجن حافظ على أسعار الفراخ من تسجيل ارتفاع جديد

يقول راضي أحمد عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن ظلت تتحرك صعودًا وهبوطًا ما بين سعري الـ 65 جنيهًا و57 جنيهًا خلال الأيام الماضية، موضحًا أن سعر الدواجن لم يواصل ارتفاعه ليتخطى الـ 65 جنيهًا بسبب قلة الشراء من قبل المواطنين.

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تكلفة إنتاج الدواجن مرتفعة مع انخفاضات أسعار الأعلاف الطفيفة

وأضاف «راضي» أن قلة الطلب على شراء الدواجن هو السبب الرئيسي لعدم وصول أسعار الفراخ لسعر 70 جنيهًا، خاصة أن أسعار الأعلاف ما زالت مرتفعة مع تسجيلها انخفاضات طفيفة، وعليه تكلفة إنتاج الدواجن مرتفعة، لكن ما زال المعروض من الدواجن في الأسواق أكبر من الطلب على الشراء.

عوامل تساهم في انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة

وأشار «راضي» إلى أن أسعار الدواجن ستشهد ارتفاعًا وصولًا لسعر 70 جنيهًا في حالة ارتفع معدلات الطلب على الشراء، وفي حالة أيضًا ظلت الأعلاف عند مستوياتها السعرية، لكن إذا انخفضت أسعار الأعلاف وظلت نسبة الطلب على شراء الدواجن كما هي دون زيادة، فإن أسعار الدواجن والبيض مرشحة للانخفاض خلال الفترة المقبلة.

راضي أحمد عضو شعبة الثروة الداجنة، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع

جاءت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» كالتالي، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر 57 جنيهًا، والدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 100 إلى 103 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها، وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 108.3 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 78 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع

أسعار البيض في المزرعة، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 107 جنيهات إلى 108 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 109 إلى 110 جنيهات، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض في بورصة البيض

أما أسعار كرتونة البيض في بورصة البيض، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 إلى 107.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 110 جنيهات.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وفيما يخص أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا.