أسعار الدواجن والبيض اليوم، 61 جنيهًا أقل سعر لكيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26-8-2023، تباينًا طفيفًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء مقابل ارتفاع سعر الدواجن الحمراء، واستقرت أسعار البيض والكتاكيت والأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم السبت 26 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم السبت

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم السبت، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 55 جنيهًا إلى 56 جنيهًا، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 103 إلى 104 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق اليوم السبت

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم السبت، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 66 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 61 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 115.7 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 90 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم السبت

أسعار البيض في المزرعة، اليوم السبت، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 جنيهات إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 110 إلى 111 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم السبت

أما في أسعار بورصة البيض اليوم السبت، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 110 جنيهات إلى 111 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت

أسعار الأعلاف اليوم السبت، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11300 جنيه، كسب صويا بسعر 27 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 27 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل العلف النامي 21 % سعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، علف الناهي 19 % سعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم السبت، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 18.5 إلى 21 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 17.5 جنيه إلى 17.75 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 12.5جنيه إلى 13.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه.

وسجل كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، سجل كتكوت أربو سعر 18.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 18.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت روص 19 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 19.5 جنيه، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 21 جنيهًا.