الإثنين 28 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 28-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين  مقابل استقرار سعر الدواجن الحمراء.

وتباينت أسعار البيض، إذ ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض بنحو جنيهين، فيما استقرت أسعار الكتاكيت والأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الإثنين

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الإثنين، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 55 إلى 56 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 103 إلى 104 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق اليوم الإثنين

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم الإثنين، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 68 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

 وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 110 جنيهات، ليبلغ أدنى سعر لها 85 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الإثنين

 أسعار البيض في المزرعة، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 110 جنيهات إلى 111 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، كرتونة البيض الأحمر من 112 إلى 113 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الإثنين

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 110 إلى 111 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 112  إلى 113 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

 أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11300 جنيه، صويا 46% بسعر 26500 جنيه، كسب صويا بسعر 26500 جنيه، صويا 44% بسعر 25500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل العلف النامي 21 % سعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا، علف الناهي 19 % سعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم  الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 19 إلى 22 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 18 جنيهًا إلى 18.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 12.5جنيه إلى 13.5 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، كتكوت هجين  سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا،  كتكوت روزي بيور سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل كتكوت أربو سعر 19 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 20.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 22 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت روص 20.75 إلى 21 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 21 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت آر بسعر 23 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الاثنين 28-8-2023 في الدقهلية

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رئيس شعبة الدواجن يكشف عن تحرك في الأسعار بالمزرعة (فيديو)

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