أخبار الحوادث اليوم.. فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار بعد فسخ خطوبتها.. والإعدام لـ أمين شرطة قتل زميله وإصابة 3 آخرين بالقليوبية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
ضبط 85 ألف كتاب تعليمي خارجي مطبوع دون تفويض بالجيزة
ضبط قطاع الشرطة المتخصصة، 85 ألف كتاب تعليمي خارجي لمراحل تعليمية مختلفة مطبوعة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالجيزة.
فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار بعد فسخ خطوبتها بعين شمس
أقدمت فتاة عمرها 22 عاما على إلقاء نفسها من الطابق الرابع بسبب فسخ خطوبتها بمنطقة عين شمس.
الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء مخلفات الماشية على مرسى نيلي بالقاهرة (صور)
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" لأشخاص يقومون بذبح رأس ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بالقاهرة وإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.
الإعدام شنقا لـ أمين شرطة لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، بالإعدام شنقا لأمين شرطة لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين لقيامهم بتحرير محضر لزوجته ضده، كما استعمل القوة وإطلاق النيران على وكلاء نيابة وموظفين بنيابة القناطر الخيرية.
مصدر أمني يكشف حقيقة فيديوهات تعدي ضباط الشرطة على مواطنين
أكد مصدر أمني أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمنة ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات.
مجلس القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي الجليل حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.
النص بالكامل، مفاجأة في التقرير النفسي للمتهمة بقتل طفلها بالشرقية (مستندات)
حصلت فيتو على نص التقرير الطبي النفسي والعقلي في القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق ضد هناء محمد حسن حتروش المتهمة بإنهاء حياة طفلها بمحافظة الشرقية.
بائع أسماك ينهي حياة مواطن بسنجة ميزان في الدقهلية
قتل بائع أسماك بائع دواجن من خلال ضربه على رأسه بسنجة ميزان نتيجة خلافات بينهما بمدينة أجا فى محافظة الدقهلية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت المطاعم وتعبئتها في عبوات جديدة (صور)
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت المطاعم المتهالكة وتعبئتها فى عبوات جديدة وطرحها فى الأسواق مدخلا الغش والتدليس على المواطنين.
تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها بالشرقية لـ 16 سبتمبر
أجلت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة منذ قليل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل لمناقشة أعضاء اللجنتين الثلاثية من الطب النفسى فى مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسى فى جامعتى الزقازيق والمنصورة بناء على طلبات النيابة العامة.
مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى اشتباكات بأسلحة نارية بأسيوط
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفى مشاجرة بأسيوط أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.
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