الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء مخلفات الماشية على مرسى نيلي بالقاهرة (صور)

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" لأشخاص يقومون بذبح رأس ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بالقاهرة وإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.



رصدت المتابعة الأمنية تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر تطبيق (واتس آب) لأشخاص يقومون بذبح ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة (سارية التراخيص) وقيامهم بإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.

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وبالفحص تم تحديد العائمة والمدير المسئول عنها، وبمواجهته بمقاطع الفيديو أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



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