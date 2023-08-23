الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديوهات تعدي ضباط الشرطة على مواطنين

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

أكد مصدر أمني أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمنة ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات.

 

ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين

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وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية في إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية في محاولة للنيل من حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

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وزارة الداخلية تعدى الشرطة على المواطنين فيديوهات مفبركة جماعة الإخوان الارهابية

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