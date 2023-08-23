الإعدام شنقا لـ أمين شرطة لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، بالإعدام شنقا لأمين شرطة لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين لقيامهم بتحرير محضر لزوجته ضده، كما استعمل القوة وإطلاق النيران على وكلاء نيابة وموظفين بنيابة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 29962 لسنة 2021 جنايات مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم 4013 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، في 17 / 8 / 2021، تتهم النيابة "حسن ف.ر"47 سنة أمين شرطة بوزارة الداخلية مقيم في البرادعة مركز القناطر الخيرية، قتل عمدًا المجنى عليه "محمد س.ا" أمين الشرطة المعين حراسة لسراي نيابة القناطر الخيرية من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجه صوبه قاصدًا إزهاق روح وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا 'بندقية آلية أميرية وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية التي استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجنى عليه "محمد س.ا" أمين الشرطة المعين حراسة لسور سجن القناطر - عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجه صوبه قاصدًا إزهاق روح وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا 'بندقية آلية أميرية وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلًا من الأعيرة النارية التي استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرع في قتل المجنى عليهما "إبراهيم ق.ع"، نجاة "ق.ع" عمدًا، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك الغرض، أميريًا والسابق وصفه وما أن ظفر بهما حتى أطلق صوب الأول عيارًا ناريًا استقر في جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدى بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه الأول بالعلاج وتمكن المجني عليها الثانية من الفرار.

واستعمل القوة والعنف مع موظفين عمومين هم: "عبد السلام ك، و" كريم ا.ج" وكيلي النائب العام بنيابة القناطر الخيرية - وكلا من: "محمد أ.ع"، و"محمد ص"كاتبى التحقيقات بنيابة القناطر الخيرية، حال حمله لسلاحًا ناريً أميريًا 'بندقية آلية'.

وكونه موظفًا عموميًا - أمين شرطة بوزارة الداخلية بقوة مركز شرطة قها اختلس العهدة الأميرية إليه، بسبب أداء أعمال وظيفته هي الذخائر الأميرية التي تستعمل على الأسلحة النارية الآلية وعددها 20 طلقة، وذلك بأن قام باستنفاذها بإطلاقها لارتكاب جريمة موضوع الاتهام الأول.

وأتلف عمدا أموالًا ثابتة ومنقولة لا يمتلكها والموصوفة بمعاينة النيابة العامة بسراي نيابة القناطر الخيرية وهي المنقولات المعدة للنفع العام (أثاثات مكتب النيابة العامة بنيابة القناطر الخيرية الجزئية) وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة على النحو المبين بالتحقيقات.