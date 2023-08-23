النص بالكامل، مفاجأة في التقرير النفسي للمتهمة بقتل طفلها بالشرقية (مستندات)

حصلت فيتو على نص التقرير الطبي النفسي والعقلي في القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق ضد هناء محمد حسن حتروش المتهمة بإنهاء حياة طفلها بمحافظة الشرقية.

نص التقرير النفسي للمتهمة بإنهاء حياة طفلها

وجاء في نص التقرير بناء على كتاب المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال الزقازيق الكلية والمتضمن حكم محكمة جنايات الزقازيق في القضية في القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق ضد هناء محمد حسن حتروش بتهمة القتل العمد والمتضمن ندب لجنة خماسية مشتركة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة لبيان مدى مسئولية المتهمة عن أفعالها الإجرامية وإذا ما كانت تعاني من أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير عليها من عدمه.

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النص الكامل للتقرير النفسي للمتهمة بإنهاء حياة طفلها في الشرقية، فيتو

تشكلت اللجنة الخماسية على النحو التالي:

أ.د فاطمة محمد شريف خليل أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي - جامعة الزقازيق

أ.د وائل محمد أحمد أستاذ الطب النفسي- جامعة الزقازيق

أ.د محمد جمال سحلو أستاذ الطب النفسي- جامعة الزقازيق

أ.د أسامة محمود يوسف أستاذ الطب النفسي- جامعة الزقازيق

أ.د وفاء عبد الحكيم محمود البهانى أستاذ الطب النفسي- جامعة المنصورة

النص الكامل للتقرير النفسي للمتهمة بإنهاء حياة طفلها في الشرقية، فيتو

واقسم أعضاء اللجنة على ألا يقولوا إلا الحق

-بدأت اللجنة مباشرة عملها وناظرت المتهمة في مناسبتين

-الاولي في يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 داخل محكمة جنايات الزقازيق واستمرت المناظرة لمدة ساعتين ونصف في الفترة من من 12 ظهرا إلى 2.30 مساء.

-الثانية يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 داخل عيادة الطب النفسي بمبنى العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة الزقازيق واستمرت المناظرة لمدة 3 ساعات في الفترة من 10 صباحا إلى الواحدة ظهرا وتم في نفس اليوم مناظرة بعض الشهود.

تم تعريف المتهمة بأعضاء اللجنة وإعلامها أن الغرض من الفحص والمناظرة هو تقييم حالتها العقلية والنفسية وتقديم تقرير للمحكمة بذلك وأن أقوالها وإجاباتها على أسئلة اللجنة سيتم استخدامها في كتابة هذا التقرير.

النص الكامل للتقرير النفسي للمتهمة بإنهاء حياة طفلها في الشرقية، فيتو

المصادر التي استندت إليها اللجنة في تقريرها

1- مناظرة المتهمة

2- ملف القضية وما تضمنته من:

محضر الشرطة

تحقيقات النيابة

تقرير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية

تقرير الطب الشرعي

3- مناظرة اللجنة لبعض الشهود من ورد ذكرهم في التحقيقات والتي ارتأت اللجنة أهمية مناظرتهم كمصدر للمعلومات عن المتهمة وحالتها النفسية والعقلية في الفترة التي سبقت الجريمة ويوم ارتكاب الجريمة وكذلك وقت اكتشاف الجريمة وهم:-

والدة المتهمة: نوال أحمد عبد الفتاح سالم

شقيق المتهمة:هانى محمد حسن حتروش

طليق المتهمة: محمد سعد احمد عبدالرحيم

جارة المتهمة: زينب محمد محمد سالم

4- نتائج الفحوصات الطبية التي طلبتها اللجنة وهي كالتالي:

-صورة دم كاملة - وظائف الكبد - وظائف الكلى - رسم المخ الكهربي - تصوير بالرنين المغناطيسي علي الدماغ

5- نتيجة اختبار الذكاء الذي طلبته اللجنة

النص الكامل للتقرير النفسي للمتهمة بإنهاء حياة طفلها في الشرقية، فيتو

الرأي

أنه من خلال مناظرة المتهمة في مناسبتين وبمراجعة ما أجريَ لها من فحوصات وبالاطلاع على ملف القضية وما تضمنته ومناظرة بعض الشهود ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطرابات ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية، وهي فاقدة الإدراك والإرادة وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها بالشرقية لـ 16 سبتمبر

وأجلت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة منذ قليل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل لمناقشة أعضاء اللجنتين الثلاثية من الطب النفسى فى مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسى فى جامعتى الزقازيق والمنصورة بناء على طلبات النيابة العامة.

وتسلمت محكمة جنايات الزقازيق في وقت سابق التقرير الطبي النفسي الخاص باللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي، في اتهامه الأم بقتل نجلها المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد إخضاعها للكشف الطبي الشرعي، وبيان ما إذا كان تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية.

كواليس حلف اليمين للجنة الخماسية المكلفة بفحص قاتلة طفلها

وكانت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، استدعت في وقت سابق اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي داخل غرفة المشورة بالمحكمة في وجود المتهمة ومحامي الدفاع عن الطفل المجنى عليه والمتهمة، علاوة على استدعاء إحدى الصحفيات فقط.

وأدى أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي لفحص المتهمة ومدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، حلف اليمين أمام هيئة المحكمة.

النص الكامل للتقرير النفسي للمتهمة بانهاء حياة طفلها في الشرقية،فيتو

مواجهة الأم المتهمة باللجنة الخماسية

وتمت مواجهة المتهمة باللجنة الخماسية والتى بدورها وجهت إليها عدة أسئلة لبيان مدى اتزانها، كما طلبت اللجنة من المحكمة إجراء فحوصات طبية على السيدة، وعمل أشعة الرنين المغناطيسي على المخ بالصبغة وضرورة استدعاء الشهود مرة أخرى للاستفسار منهم عن الحالة النفسية للمذكورة قبل ارتكابها الجريمة، إضافة إلى استدعاء أم المتهمة.

وحددت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في وقت سابق جلسة اليوم كموعد لإرفاق التقرير الطبي النفسي للمتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر5 سنوات بقرية أبو شلبي مركز فاقوس.

المحكمة تنتهي من سماع كافة الشهود في القضية

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، انتهت في وقت سابق من سماع كافة الشهود في القضية، وأمرت بإحالة المتهمة بقتل ابنها في الشرقية إلى لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة لفحص المتهمة ومدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وتختص اللجنة بالاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة وما أثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها لبيان مسئوليتها عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وما إذا كانت تعانى من ثمة أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير فيها من عدمه.

الأم المتهمة بقتل طفلها بالشرقية، فيتو

وكلفت النيابة العامة بالشرقية بإعداد مكان آمن لممارسة اللجنة عملها أو إيداع المتهمة أحد المستشفيات الحكومية أو كما يتراءى للجنة لكى تنتهى من عملها على الوجه الأكمل.

وصرحت اللجنة فى سبيل أداء مهمتها بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة الاثنين الماضي لتودع اللجنة تقريرها النهائي.

6 جلسات خلال شهرى يونيو ويوليو لمحاكمة المتهمة بقتل طفلها

وشهد شهري يونيو ويوليو الماضيين 6 جلسات لمحاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها بمحافظة الشرقية، وأثارت الرأي العام نظرا لبشاعة الجريمة بينما شهد شهر أغسطس الجاري سابع وثامن جلسات المحاكمة.

وأقدمت سيدة تدعى"هناء محمد حسن"على قتل طفلها البالغ من العمر5 سنوات داخل منزلها الكائن بالقرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بضبط ربة منزل؛ تدعى "هناء محمد حسن"، 27 عاما متهمة بقتل طفلها فى منزلها بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقتلت طفلها “سعد” البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.

وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.