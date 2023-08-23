مجلس القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي الجليل حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.
وتضمن المشروع ترقية (254) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف و( 326) قاضي بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، وعدد (350) رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.
و راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الـحـركـة، اعتبارًا من يوم الخميس 24 من أغسطس 2023 وحـتـى يـوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.
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