الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 85 ألف كتاب تعليمى خارجى مطبوع دون تفويض بالجيزة

كتب تعليمية،فيتو
كتب تعليمية،فيتو

ضبط قطاع الشرطة المتخصصة، 85 ألف كتاب تعليمى خارجى لمراحل تعليمية مختلفة مطبوعة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالجيزة.

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره عثر على (85000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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النيابة العامة قطاع الشرطة المتخصصة مركز شرطة كرداسة وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية

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