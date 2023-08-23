الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت المطاعم وتعبئتها في عبوات جديدة (صور)

مصنع زيوت عشوائى
مصنع زيوت عشوائى

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت المطاعم المتهالكة وتعبئتها فى عبوات جديدة وطرحها فى الأسواق مدخلا الغش والتدليس على المواطنين. 

      
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أكدت قيام مالك مصنع بإقامة مصنع عشوائى "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لتجميع زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة من مخلفات المطاعم والمنشآت وتنقيتها بإستخدام فلاتر ومرشحات ومذيبات كيميائية ضارة بالصحة العامة وإعادة تعبئتها داخل زجاجات بلاستيكية منسوب إنتاجها لشركات وهمية تمهيدًا لطرحها بالأسواق معرضًا حياة المواطنين للخطر.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط (المدير المسئول عن المصنع) وضُبط بداخل المصنع (خط إنتاج كامل لتجميع وتخزين وإعادة تدوير زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة من المخلفات الخطرة للمطاعم والمنشآت - 24 طن مخلفات خطرة "زيوت طعام متهالكة من مخلفات المطاعم والمنشآت" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحظور إعادة إستخدامها - 12 طن زيوت طعام منقاة ومصفاة "معاد تدويرها" معدة للتعبئة بعد تكريرها - 1878 لتر منتج نهائى عبارة عن "زيوت طعام متهالكة معاد تدويرها معبأة داخل زجاجات بلاستيكية تحمل علامات تجارية لشركات وهمية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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