فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار بعد فسخ خطوبتها بعين شمس
أقدمت فتاة عمرها 22 عاما على إلقاء نفسها من الطابق الرابع بسبب فسخ خطوبتها بمنطقة عين شمس.
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة فتاة عمرها 22 سنة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم نتيجة سقوطها من علو.
وكشفت التحريات أن الفتاة ألقت بنفسها من أعلى سطح العقار بارتفاع 4 طوابق وسقطت وتوفيت على الفور.
وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطوبتها في الآونة الأخيرة وقامت بالصعود أعلى العقار وقفزت، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بسؤال أسرتها والجيران لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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