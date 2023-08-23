مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى اشتباكات بأسلحة نارية بأسيوط
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفى مشاجرة بأسيوط أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.
وكان مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغا بوقوع إطلاق لأعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ومقتل (شخصين) وإصابة (5 أشخاص، برش خرطوش بأجزاء متفرقة بأجسادهم).
وبالفحص وبسؤال المصابين اتهموا بعض أفراد عائلة أخرى، بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة إثنين آخرين على إثر حدوث مشاجرة لخلافات بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص، لهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 دراجة نارية "المستخدمين فى الواقعة") و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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