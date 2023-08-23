الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى اشتباكات بأسلحة نارية بأسيوط

مقتل شخصين واصابة
مقتل شخصين واصابة 5 آخرين فى اشتباكات،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفى مشاجرة بأسيوط أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين. 

ضبط القائمين على إدارة وكر لتجارة الأسلحة النارية في الدقهلية

عاطل يقتل صديقه ويدفنه لسرقة أمواله وهاتفه المحمول فى الشروق

وكان مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغا بوقوع إطلاق لأعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ومقتل (شخصين) وإصابة (5 أشخاص، برش خرطوش بأجزاء متفرقة بأجسادهم).

وبالفحص وبسؤال المصابين اتهموا بعض أفراد عائلة أخرى، بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة إثنين آخرين على إثر حدوث مشاجرة لخلافات بينهم.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص، لهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 دراجة نارية "المستخدمين فى الواقعة")  و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اشتباكات عنيفة اطلاق الاعيرة النارية مركز شرطة ديروط مديرية أمن اسيوط

مواد متعلقة

ضبط القائمين على إدارة وكر لتجارة الأسلحة النارية في الدقهلية

عاطل يقتل صديقه ويدفنه لسرقة أمواله وهاتفه المحمول فى الشروق

تحرير 2771 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

شاب يقتل شقيقه الاكبر لخلافات على الإرث فى البحيرة

شقيقان يلقيان جثة صديقهما بموقف سيارات بعد احتراقه أثناء سرقة كابلات بالقطامية

حالة الطرق اليوم، كوبرى القبة وطريق الحرية وكوبرى 6 أكتوبر الأكثر زحاما

حصاد قضايا السلاح والمخدرات، حبس 92 متهما في محافظات الصعيد خلال أربعة أيام

النيابة تقرر حبس تجار مخدرات بينهم 3 سيدات بتهمة إدارة بؤر مشبوهة (صور)

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

رياح عاتية في مكة المكرمة تطيح بالعمال والمعتمرين وتثير خوف النشطاء (فيديو)

رضا سليم أحدث نجوم الإعلانات في الأهلي

ارتفاع يضرب سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية الأربعاء 23-8-2023

مفاجأة بخصوص مفاوضات أهلي جدة مع فيراتي

رسو الناقلة BW LESMES في غاطس السويس عقب نجاح عملية قطرها (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

عصفورة الهواء، آية تقفز من ارتفاع 2500 قدم لتتعلم الصبر (فيديو)

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مخاطر الإفراط في تناول الجمبري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية