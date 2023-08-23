الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

بائع أسماك ينهي حياة مواطن بسنجة ميزان في الدقهلية

بائع أسماك ينهي حياة
بائع أسماك ينهي حياة مواطن بسنجة ميزان في الدقهلية

قتل بائع أسماك بائع دواجن من خلال ضربه على رأسه بسنجة ميزان نتيجة خلافات بينهما بمدينة أجا فى محافظة الدقهلية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بنشوب مشاجرة بين بائع دواجن وبائع اسماك ومصرع بائع الدواجن على يد الثانى نتيجة خلافات بينهم. 

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع عثمان ا. ا 50 عاما بائع دواجن على يد محمد م. س 40 عاما بائع سمك حيث كانا يبيعون بجوار بعضهم إلا أنه حدث خلاف بينهما فقام بائع الاسماك بضرب بائع الدواجن بسنجة ميزان على رأسه مما أدى إلى وفاته.

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وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أجا على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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مستشفي أجا مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية

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