الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

وزير الداخلية يقرر إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،فيتو

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إبعاد  فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق  بالصالح العام.

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

مباحث الجيزة تستجوب قاتل أسرته في الوراق.. شهود عيان يكشفون تفاصيل الجريمة

وزارة الداخلية قـرار رقم 1342 لسنة 2023

وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1342 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27/7/2023 بشأن طلب إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام عربى عماد فياض فياض (فلسطينى الجنسية - مواليد 25/5/2002).

Advertisements

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الادارة العامة للجوازات والهجرة قرار وزارة الداخلية وزارة الداخلية فلسطينى الجنسية

مواد متعلقة

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

حالة الطرق اليوم، كوبري القبة والطريق الدائري الأوسطي وشارع رمسيس الأكثر زحاما

حبس 31 عنصرا إجراميا أداروا أوكارا لترويج الحشيش والهيروين (صور)

مباحث الجيزة تستجوب قاتل أسرته في الوراق.. شهود عيان يكشفون تفاصيل الجريمة

حريق هائل بمصنع في الصف.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

سيارة تدهس مديرة مدرسة بإدارة المنتزة التعليمية، التحريات: موظفة بالحسابات حرضت الجناة

أخبار الحوادث اليوم.. آخر تطورات قضية مجدي راسخ.. القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم.. وتفاصيل الجريمة الأسرية في الوراق

جريمة فى الوراق، عامل يطلق الرصاص على زوجته وأبنائه والحصيلة متوفيان و3 مصابين

الأكثر قراءة

الأهلي ينهي صفقة سوزا لتدعيم هجومه

كما انفردت فيتو، وزارة الشباب والرياضة تحدد خارطة الطريق للزمالك

بيان هام من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك

طقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المدن

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

حكاية الزحام على محمصات اللب بمطروح (صور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

لحظة اقتحام سيدة صالون حلاقة بسيارتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 21-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 21-8-2023

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية