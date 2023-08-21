وزير الداخلية يقرر إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وزارة الداخلية قـرار رقم 1342 لسنة 2023
وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1342 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27/7/2023 بشأن طلب إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام عربى عماد فياض فياض (فلسطينى الجنسية - مواليد 25/5/2002).
وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
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