أخبار مصر: تحذير من الصحة والمترو بشأن متحور كورونا الجديد، وزير لبناني يثير الجدل عن مصر، مصير بازوم بعد تحديد ساعة الحرب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

تصريح جديد من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أثار الجدل بعد أيام من تصريحه عن الكويت ومكالبتها سرعة اتخاذ قرار بمساعدة بلاده؛ وقال:""الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخبطة قلم يمكن أن يتخذ القرار".

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أول رد من الزمالك على هجوم أحمد رمضان هتلر على الإدارة

أحمد رمضان هتلر، كشف أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل سفر بعثة فريق اليد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم "سوبر جلوب".

جزار يقتل زوجته ويعتدي بالضرب على "حماته" داخل المستشفى بالقناطر الخيرية

أنهى جزار حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، في مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بالقناطر الخيرية بسبب تناول المتهم المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت: أجواء حارة وأمطار رعدية تصل إلى حد السيول بهذه المناطق

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على خليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك، تتكون السحب على مرتفعات سانت كاترين يصاحبها سقوط الأمطار تصل إلى حد السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك.

وجدي غنيم يهاجم الإخوان: التقوا أردوغان لحل مشاكلهم وباعوني

هاجم وجدي غنيم الداعية الإخواني المدان بالإعدام في مصر، جماعة الإخوان واتحاد علماء المسلمين، بسبب اللقاء الأخير الذي جمعهم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتجاهلهم دعوته لحضور الاجتماع، وعدم عرض قضية رفض السلطات التركية منحه الإقامة أو الجنسية حتى الآن رغم بقائه في البلاد منذ العام 2014.

بعد تأخرها ساعتين، أنغام تصالح جمهورها بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "نفضل نرقص" (بث مباشر)

عقب تأخرها ساعتين عن موعدها، انطلق حفل الفنانة أنغام في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وسط حضور جماهيري كبير، وبدأت أنغام بأداء أغنية (نفضل نرقص).

بعد تحديد إيكواس ساعة الصفر، رئيس وزراء النيجر يكشف ماذا يحدث للرئيس محمد بازوم

انقلاب النيجر، أكد رئيس وزراء النيجر الجديد علي محمد الأمين زين، الجمعة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 يوليو لن يلحقوا به أي أذى.

بعد السويد والدنمارك، تمزيق المصحف الشريف خلال تظاهرة لليمين المتطرف في هولندا

أقدم ناشط هولندي من اليمين المتطرف على تمزيق نسخة من المصحف الشريف والدوس عليها، خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في لاهاي، الجمعة، ما أثار غضب مشاركين في تظاهرة مضادة.

آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية 2023 بتنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثانية 2023، ينتهي طلاب الثانوية العامة 2023، من تسجيل الرغبات علي موقع تنسيق الجامعات 2023، غدًا الأحد، كأخر موعد لتسجيل الرغبات، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

الصحة تنصح بارتداء الكمامات للحماية من متحور فيروس كورونا EG.5

وجه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة نصائح للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

هفوات بايدن عرض مستمر، موقف محرج جديد للرئيس الأمريكي أمام رئيس كوريا الجنوبية (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لهفوات عجيبة وساخرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وكاد بايدن أن يسقط جهاز الترجمة الفورية.

مترو الأنفاق يناشد الركاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب متحور كورونا الجديد

متحور كورونا، شددت شركة مترو الانفاق على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل ارتداء الكمامة والاهتمام بالتباعد وكافة الإجراءات الحمائية والتي نجحت إدارة مترو الأنفاق قبل ذلك في تنفيذها أثناء ظهور فيروس كورونا.

لافروف: الأسلحة النووية بالنسبة لروسيا هي الرد الوحيد على التهديدات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن امتلاك أسلحة نووية في سياق الردع، هو الرد الوحيد لروسيا حاليًّا على بعض التهديدات الخارجية الهامة لأمنها.

دولتان تنشران طائراتهما المقاتلة بالنيجر ردا على تهديد إيكواس

انقلاب النيجر، أعلنت "إيكواس" اتخاذها قرارًا بالتدخل في النيجر وتحديد موعد لذلك، وعلى نفس الصعيد اتخذت دولتان معارضتان للخيار العسكري، خطوات في الاتجاه المعاكس.

اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي

تنطلق أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.

اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 باللغة العربية والدين

تنطلق اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

أحمد دعبس لـ مدرب يد الزمالك: أنت من رفضت السفر للسعودية ومش فاهم تصريحاتك

أحمد رمضان هتلر، انتقد أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحات أحمد رمضان المدير الفني لفريق اليد والذي اتهم فيها الإدارة بالعشوائية بسبب تأخر سفر بعثة الفريق إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

اليوم، الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد التجلي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بعيد التجلي، الذي يعرف بتذكار تجلي السيد المسيح على جبل طابور.

BARBIE يصبح الفيلم رقم 15 الأكثر ربحًا في تاريخ أمريكا

أصبح فيلم BARBIE، هو الفيلم رقم 15 في قائمة الأفلام الأكثر ربحًا في تاريخ شباك التذاكر المحلي (بالولايات المتحدة الأمريكية فقط).

مجلس النواب يستعد لإقرار توصيات الحوار الوطني

يستعد مجلس النواب لمناقشة وإقرار التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيات ومقترحات الحوار الوطني، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا عن اهتمامه بها وأنه سيحيلها إلى الجهات المعنية ومجلس النواب لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

صوت مصر يتصدر تويتر بعد حفل أنغام بالعلمين، ومتابعون: سلطنت الكل وأطربتينا يا أم عمر (فيديو)

تصدر هاشتاج صوت مصر موقع التدوينات القصيرة إكس “تويتر سابقًا”، بعد الأداء الباهر للجمهور من المطربة أنغام في مهرجان العلمين.

اليوم، أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد بتهمة الاتجار في البشر

أم زياد، تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد، بتهمة الاتجار في البشر واستغلال أطفالها لتحقيق أرباح من قناة اليوتيوب.

أحداث 19 أغسطس، هتلر رئيسا لألمانيا، محاولة انقلاب بالاتحاد السوفيتي، ميلاد المازني وبيل كلينتون، ورحيل عتاب ومحفوظ عبد الرحمن

شهد يوم 19 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

خلال ساعات، أولى جلسات محاكمة مدير شركة دهس 4 طلاب ثانوي بالجيزة

تنظر محكمة الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة مدير شركة متهم بدهس 4 طلاب في الثانوية العامة، مما أسفر عن مصرع أحدهم.

انقلاب شاحنة بمقطورة محملة بالفوسفات بطريق الداخلة في الوادي الجديد

انقلبت سيارة محملة بالفوسفات بطريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد دون وقوع إصابات.

سقوط سائح سعودي من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية (فيديو)

سقط سائح سعودي في الثلاثينيات من العمر من الطابق السادس لأحد فنادق مدينة كان الفرنسية، في مشهد وصفته الصحافة الفرنسية بالمرعب.

هل تطعيمات كورونا فعالة ضد المتحور الجديد؟ طبيب يوضح

أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، أن اللقاح ضد فيروس كورونا ما زال مفيدًا في الحد من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته.

هروب المصلين والإمام أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد واشنطن بعد بلاغ بوجود قنبلة (فيديو)

تلقت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، بلاغًا كاذبًا تسبب في إيقاف صلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة الأمريكية واشنطن، حسبما أفاد مراسل الحرة.

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