السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مترو الأنفاق يناشد الركاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب متحور كورونا الجديد

مترو الأنفاق، فيتو
مترو الأنفاق، فيتو

متحور كورونا، شددت شركة مترو الانفاق على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل ارتداء الكمامة والاهتمام بالتباعد وكافة الإجراءات الحمائية والتي نجحت إدارة مترو الأنفاق قبل ذلك في تنفيذها أثناء ظهور فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أنه حتى الآن لا توجد خطورة من متحور كورونا الجديد وما زال يصنف بمتحور منخفض الخطورة ويتشابه مع متحور أوميكرون من حيث الأعراض ولا يسبب شدة في الأعراض.

 

Advertisements

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

 

التعامل مع أى نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع أي نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

وقال استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض جميع متحورات فيروس كورونا ومنهم المتحور الجديد Eg.5.

اقرأ أيضا: 

بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، طرح لقاح جديد في سبتمبر المقبل

 

وكشف استشاري الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 وهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للمضاعفات.

 

فيروس كورونا

 الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن الشباب يمكن أن يتعرضوا للإصابة بمتحور كورونا الجديد إلا أن أعراضه تكون بسيطة ويمكن علاجها بأدوية البرد التقليدية بينما الفئات الأكثر خطورة عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية لأن المرض يمكن أن يسبب مضاعفات لهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجراءات الاحترازية الصحة العالمية شركة مترو الأنفاق فيروس كورونا متحور كورونا الجديد

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على هجوم أحمد رمضان هتلر على الإدارة

جزار يقتل زوجته ويعتدي بالضرب على "حماته" داخل المستشفى بالقناطر الخيرية

بدأت وانتهت في 120 ثانية، تفاصيل مأساوية بمقتل عامل سيراميك على يد خفير بمدينة بدر (صور)

وجدي غنيم يهاجم الإخوان: التقوا أردوغان لحل مشاكلهم وباعوني

أول تعليق من ساديو ماني بعد هزيمة النصر أمام التعاون

مترو الأنفاق يناشد الركاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب متحور كورونا الجديد

3 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بالبورصة بنهاية الأسبوع

الرهان الخاسر «مرعى البريمو» يكتب شهادة انتهاء زمن محمد هنيدي.. وحكاية فيلم كوميدي لم يضحك أحدا

Advertisements

منوعات

المزيد

هروب المصلين والإمام أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد واشنطن بعد بلاغ بوجود قنبلة (فيديو)

فرنسا تستعد للفترة الأكثر سخونة في 2023

مدينة هندية تشدد إجراءات السلامة بعد ازدياد حالات انتحار الطلاب

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية