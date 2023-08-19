بعد تحديد إيكواس ساعة الصفر، رئيس وزراء النيجر يكشف ماذا يحدث للرئيس محمد بازوم

انقلاب النيجر، أكد رئيس وزراء النيجر الجديد علي محمد الأمين زين، الجمعة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 يوليو لن يلحقوا به أي أذى.

محمد بازوم رئ يس النيجر

وقال زين في مقابلة مع الصحيفة من داكار حول مصير الرئيس المخلوع بازوم "لن يحدث له شيء، لأن تقليد العنف غير موجود لدينا في النيجر".

رئيس وزراء النيجر: لن يحدث شيء للرئيس المعتقل





وشدد زين، أرفع مسؤول مدني عينه الانقلابيون، على أن لا نية لدى قادة الانقلاب في النيجر للتعاون مع روسيا أو مع منظمة فاجنر المدعومين من الكرملين.

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وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت أن قادة الانقلاب قطعوا الماء والكهرباء عن منزل بازوم، حيث يتم احتجازه منذ الإطاحة به وهددوا بقتله في حال لجأت دول إفريقية إلى التدخل العسكري لإعادته إلى السلطة.

وحذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم، وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية.

وفي نيويورك سأل صحافيون ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن حالة بازوم الصحية وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

وأجاب دوجاريك "تحدثت إلى شخص يتحدث إليه بانتظام. نعم، على حد علمنا، وليس لدينا ما يشير إلى أنه ليس على قيد الحياة. وبقدر ما أعرف هو على قيد الحياة".

وسألت "نيويورك تايمز" علي الأمين زين الذي عُين رئيسا لوزراء النيجر في أغسطس، عن مصير 1,100 جندي أمريكي و1,500 جندي فرنسي يقاتلون الجهاديين بالتعاون مع الجيش النيجري في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

ورد الاقتصادي الذي تدرب في فرنسا وعمل وزيرا للمالية في حكومات نيجرية سابقة بالقول "ستأتي اللحظة لمراجعة" مثل هذه الشراكات العسكرية، مثنيا على "الموقف المعقول إلى حد كبير" للبيت الأبيض في محاولة حل الأزمة من خلال الدبلوماسية بدلا من القوة.

انقلاب النيجر، أعلنت "إيكواس" اتخاذها قرارًا بالتدخل في النيجر وتحديد موعد لذلك، وعلى نفس الصعيد اتخذت دولتان معارضتان للخيار العسكري، خطوات في الاتجاه المعاكس.

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

وأعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الجمعة أنها "مستعدة للتدخل" في النيجر، وأنها حدَّدت موعد العملية العسكرية، لكنها تحدثت عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية إلى نيامي السبت.

وردًّا على تلك الخطوة، نشرت بوركينا فاسو ومالي طائراتهما المقاتلة على أراضي النيجر، تعبيرًا عن التضامن مع هذا البلد وصد أي اعتداء، بحسب قناة RTN النيجرية.

وقالت القناة المحلية، إنه من خلال تمركز طائراتهما في النيجر، فإن بوركينا فاسو ومالي "تنفذ التزاماتها الواردة في بيان التضامن المشترك" مع النيجر، بهدف "صد أي نوع من الاعتداء على النيجر".

محاكمة بازوم بالخيانة العظمى

وكان المجلس العسكري في النيجر، أعلن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

التهديد بقتل الرئيس محمد بازوم



وسبق أن هدد المجلس العسكري فى النيجر، بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، داخل مقر احتجازه كرهينة فى حال إقدام مجموعة إكواس، على التدخل العسكري فى البلاد لإعادته إلى منصبه.



وكشف مسؤولان غربيان لوكالة " أسوشيتد برس"، أن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا تدخلت الدول المجاورة إكواس عسكريًا.

وقال المسؤولان: إن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، حال تدخلت دول المنطقة إكواس، عسكريا لإعادته إلى السلطة.

وفق التصريحات، فإن ممثلين عن المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها إلى النيج ر هذا الأسبوع، بأنهم سوف يقتلون محمد بازوم.

وأكد مسئول أمريكى تلك الرواية التى نقلتها " أسوشيتد برس"، متحدثًا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.