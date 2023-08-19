السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو

تنطلق أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.

حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادتي “الفقه والتوحيد” فيما يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادتي “الفقه، والجبر والهندسة الفراغية”.

 

امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

وأوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه آخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

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قطاع المعاهد الأزهرية

من جانبه بين الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

 

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن المستشارين المسؤولين عن الأسئلة بدأوا عملهم منذ بداية إعلان النتيجة وانتهوا من كتابتها وتم  الطباعة يوم الخميس 10/ 8/ 2023 وتم إرسال أوراق الأسئلة  يومي 11 و12  من الشهر الجاري إلى مراكز توزيع الأسئلة، مضيفًا أنه استعدت المناطق استعدادًا كاملًا لعمال الامتحانات، وتم إرسال جميع خطابات الندب والملاحظة إلى جميع المناطق الأزهرية وعددها 11 ألف خطاب ندب خارجي و9 آلاف ندب داخلي ليكون عدد من يشارك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 20 ألف على مستوى الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

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توجيه عاجل من الإمام الأكبر قبل إنطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية غدا

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غدًا انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

 

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