أحداث 19 أغسطس، هتلر رئيسا لألمانيا، محاولة انقلاب بالاتحاد السوفيتي، ميلاد المازني وبيل كلينتون، ورحيل عتاب ومحفوظ عبد الرحمن

شهد يوم 19 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1934 - انتخاب مستشار ألمانيا أدولف هتلر رئيسًا لها وذلك في تطور لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية.

1940 - القوات الإيطالية تستولي على منطقة الصومال البريطانية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

1953 - الجيش الإيراني يقوم بدعم ومساعدة من الولايات المتحدة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق وإعادة تنصيب محمد رضا بهلوي شاهًا لإيران.

1987 - مذبحة هانجيرفورد.

1991 - محاولة انقلاب في الاتحاد السوفيتي قادها نائب الرئيس جينادي ياناييف أدت للإطاحة بالرئيس ميخائيل جورباتشوف وتشكيل لجنة للرئاسة بقيادة ياناييف، إلا أن الانقلاب فشل وعاد جورباتشوف إلى السلطة خلال أيام.

2010 - آخر الوحدات القتالية الأمريكية تغادر العراق قبل نحو أسبوعين من الموعد النهائي لانسحابها وإنهاء المهام القتالية للجيش الأمريكي بالعراق وذلك بعد حوالي سبعة أعوام ونصف العام على الغزو الأمريكي.

2020 -رئيس جمهورية مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، يُعلن استقالته وحل الحُكُومة إثر اعتقاله من قبل الجيش في انقلابٍ عسكريٍّ بعد بضعة شهور من الاحتجاجات الشعبيَّة.

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مواليد يوم 19 أغسطس

1881 - جورج اينيسكو، موسيقي روماني.

1890 - إبراهيم المازني، أديب وشاعر مصرى.

1910 - إبراهيم عمارة، ممثل ومخرج مصري.

1946 - بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة.

1947 - روجر شالر باجنال، عالم برديات أمريكي.

1948 - حمدة خميس، شاعرة بحرينية.

1951 - جون ديكون، عضو فرقة كوين.

1969 - ماثيو بيري، ممثل أمريكي.

1973 -رزان مغربي، إعلامية لبنانية.

1980 -علا رشدي، ممثلة مصرية.



وفيات يوم 18 أغسطس

1981 - محمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل)، شاعر ووزير سوري أسبق.

1993 - صلاح جديد، أبرز قادة حزب البعث قبل وصول حافظ الأسد إلى السلطة.

1996 - عبد الفتاح عايش عمرو، قاضي شرعي وشاعر أردني.

2007 - عتاب، مغنية سعودية.

2011 - حسين رشيد خريس، شاعر أردني.

2016 - دونالد هندرسون، عالم أوبئة وطبيب ومعلم أمريكي، لعبَ دورًا أساسيًا في القضاء على الجدري.

2017 - محفوظ عبد الرحمن، كاتب مصري.