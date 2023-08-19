جزار يقتل زوجته ويعتدي بالضرب على "حماته" داخل المستشفى بالقناطر الخيرية
أنهى جزار حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، في مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بالقناطر الخيرية بسبب تناول المتهم المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة.
وتمكنت مباحث المركز من القبض على المتهم، أثناء محاولة التعدي على والدة زوجته بالضرب في المستشفى، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "د. ح" 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، و3 طعنات في البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم.
وقالت والدة المجني عليها، إن المتهم زوج ابنتها ويدعى "محمود م. ب" 30 سنة جزار، وتم القبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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