انقلاب شاحنة بمقطورة محملة بالفوسفات بطريق الداخلة في الوادي الجديد
انقلبت سيارة محملة بالفوسفات بطريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد دون وقوع إصابات.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة قبل كمين السلام بطريق الداخلة الخارجة، دائرة قسم شرطة الخارجة.
وفور وصول البلاغ تم الانتقال إلى مكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب شاحنة بمقطورة، كانت محملة بالفوسفات قبل كمين السلام بطريق الداخلة الخارجة بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور، لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
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