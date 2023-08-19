السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت: أجواء حارة وأمطار رعدية تصل إلى حد السيول بهذه المناطق

أمطار رعدية، فيتو
أمطار رعدية، فيتو

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على خليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك، تتكون السحب على مرتفعات سانت كاترين يصاحبها سقوط الأمطار تصل إلى حد السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك.

وأوضحت هيئة الارصاد الجوية، في بيان لها استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة على الرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على كافة الأنحاء بسبب نسبة الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

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ووفقًا للمؤشرات فإنه من المقرر أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.


وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، بالإضافة اضطراب الملاحة البحرية: خليج السويس وسرعة الرياح من 60:50 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5: 3 أمتار).


حالة الطقس اليوم

واليكم بيان  بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت علي القاهرة الكبرى وبعض المناطق.
القاهرة الكبرى

العظمى 33
الصغرى 25
بالاضافة الي شبورة مائية تنشط أحيانًا (32كم/س).

الوجه البحري
العظمى 33
الصغرى 25

بالإضافة إلى شبورة مائية تنشط أحيانًا (30 كم/س).

السواحل الشمالية الغربية
العظمى 31
الصغرى 23
وشبورة مائية تنشط أحيانًا (32كم/س)

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء
العظمى 31
الصغرى 24
وشبورة مائية تنشط أحيانًا (30 كم/س)

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
العظمى 40
الصغرى 30
وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبا) على مناطق من جنوب سيناء وقد تصل لحد السيول على مرتفعات سالت کاترین.

شمال الصعيد
العظمى 37
الصغرى 23

جنوب الصعيد
العظمى 44
الصغرى 29

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة في فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.


ويساعد ذلك أيضًا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة.

حالة الطقس اليوم السبت 19 -8-2023 فى مصر

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