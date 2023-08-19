سقوط سائح سعودي من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية (فيديو)

سقط سائح سعودي في الثلاثينيات من العمر من الطابق السادس لأحد فنادق مدينة كان الفرنسية، في مشهد وصفته الصحافة الفرنسية بالمرعب.

سائح سعودي يسقط من الطابق السادس لأحد فنادق مدينة كان الفرنسية

وذكر موقع "Nice Matin" الفرنسي أن الحادث وقع يوم الأربعاء عند الساعة الخامسة والنصف صباحًا.

وفاة سائح سعودي قتلًا في كان في فرنسا. مجهولين القوا السائح السعودي من نافذة الفندق في الطوابق العليا!! وتقوم الشرطة الفرنسية بالتحقيق فى هذه الحادثة الاليمة !!#فرنسا



pic.twitter.com/C9QJ2Y09Tx — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) August 18, 2023

والسائح السعودي (28 عامًا) الذي سقط من الطابق السادس بفندق كارلتون اصطدم بشرفات الطوابق السفلية للفندق واستقر جسده على طاولة رخامية في أسفل الفندق.

عاجل:

سقوط سائح سعودي من بلكونة فندق في كان بفرنسا قبل قليل. pic.twitter.com/6L88oKh4rX — فهد مزعل (@FAHD_M_A_) August 17, 2023

وأشار "Nice Matin" إلى أن السائح أصيب إصابة خطيرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى حيث خضع لعدة عمليات، في حين لا تزال الشرطة تحقق في حيثيات الحادث.

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ونقل الموقع الفرنسي عن بعض الشهود أن الرجل كان يقفز فوق عدة شرفات للانتقال من واحدة إلى أخرى على واجهة فندق كارلتون، قبل أن يسقط.

وفي سياق آخر أصيب شخص سعودي الجنسية باضطراب في الوعي، الخميس الماضي، إثر سقوطه فوق صخرة بشاطئ البحر داخل إحدى قرى مارينا بالساحل الشمالي شرق مطروح.



واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، شخصًا سعوديًّا الجنسية يدعى "سالم إبراهيم سعيد الدوسري" (40 سنة)، مصابًا باضطراب بدرجة الوعي، نتيجة سقوطه من علي شاطئ البحر وأسفله صخرة ما أدى إلى ارتطامه بها بقرية مارينا 6 بالساحل الشمالي.

وقام الفريق الطبي بمستشفى العلمين النموذجي بالإسعافات اللازمة للمصاب، ووضعه تحت الملاحظة الطبية، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.