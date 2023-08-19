السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

لافروف: الأسلحة النووية بالنسبة لروسيا هي الرد الوحيد على التهديدات

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فيتو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن امتلاك أسلحة نووية في سياق الردع، هو الرد الوحيد لروسيا حاليًّا على بعض التهديدات الخارجية الهامة لأمنها. 

وأكد أن "الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند الحد الأدنى الضروري، يهدف إلى ضمان حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ومنع العدوان على روسيا وحلفائها".

وأضاف لافروف: "في الواقع قيل الكثير عن دور الأسلحة النووية في السياسة الخارجية لروسيا مؤخرًا، اسمحوا لي أن أذكركم بأن شروط استخدامها المحتمل من جانبنا منصوص عليها في العقيدة الروسية، ومن المهم أن نفهم أن سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية حصرية".

 

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لافروف: الأسلحة النووية بالنسبة لروسيا هي الرد الوحيد على التهديدات

وتابع وزير الخارجية: "في سياق الردع، فإن امتلاك أسلحة نووية هو الرد الوحيد حاليًّا على بعض التهديدات الخارجية المهمة لأمن بلادنا".

وأضاف لافروف أن تطورات الوضع حول أوكرانيا أكدت صحة مخاوف روسيا في هذا المجال، وقال: "من خلال الانتهاك الصارخ لمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، فإن الناتو - وهي منظمة، اسمحوا لي أن أذكركم، أعلنت نفسها تحالفا نوويا- راهن على "هزيمة استراتيجية" لروسيا. والغرب الجماعي استخدم أفعالنا القسرية لحماية محيطنا الأمني، كذريعة للانتقال إلى مواجهة شرسة باستخدام ترسانة هجينة من الوسائل".

وذكر الدبلوماسي الروسي أيضا، أن روسيا ملتزمة تمامًا بمبدأ عدم جواز الحرب النووية، وتنطلق من حقيقة أنه لا يوجد منتصرون في مثل هذا الصراع.

وقال: "أريد أن أؤكد أن بلادنا ملتزمة التزاما كاملًا بمبدأ عدم جواز الحرب النووية وتنطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في مثل هذه الحرب. وعليه، لا ينبغي إطلاق العنان لها".

وأشار الوزير إلى أن مثل هذا الافتراض أكده قادة القوى النووية الخمس مطلع عام 2022، لكن في ظل الظروف الحالية، اكتسبت الوثيقة أهمية إضافية.

وأضاف: "من منطقها يستنتج أنه من الضروري منع أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية، لأنها محفوفة بالانتقال إلى المستوى النووي. وفي هذا الصدد، في هذه المرحلة، فإن المهمة الأكثر أهمية لكل القوى النووية هي أن تظل ملتزمة بهذه التفاهمات وتبدي أقصى درجات ضبط النفس".

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اسلحة نووية الحرب النووية الدولة الروسية سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي

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