السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

هفوات بايدن عرض مستمر، موقف محرج جديد للرئيس الأمريكي أمام رئيس كوريا الجنوبية (فيديو)

جو بايدن، فيتو
جو بايدن، فيتو

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لهفوات عجيبة وساخرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وكاد بايدن أن يسقط جهاز الترجمة الفورية.

 

ونتيجة لتلك الأحداث تسببت في تعثر خطابه، عندما كان يتحدث عن خطط الدول الثلاث لزيادة التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، لكن في مرحلة ما، بدأ في تقويم الأسلاك الملقاة على المنصة، مما تسبب في تعثره لأول مرة، وبعد ثوان، كرر الموقف نفسه. بعد ذلك توقف بايدن وقاطع حديثه ونقل "السماعة" إلى الطرف الآخر من الطاولة قائلا: "آسف، كادت أن تسقط".

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ويأتي المؤتمر الصحفي عقب قمة استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في مقر إقامته الريفي بكامب ديفيد، حيث عقدوا قمة ثلاثية نوقش فيها عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الكورية الشمالية.

وكان المكتب الرئاسي في سيئول، قد أكد أن القمة الثلاثية تعقد بدعوة من الرئيس الأمريكي، ما يشير إلى إعلان مهم بشأن التعاون بين الدول الثلاث، خاصة وأنها القمة الدولية الأولى لزعماء أجانب تعقد في "كامب ديفيد" منذ عام 2015.

وفي ذات الخطاب، عند الانتهاء من إلقاء كلمته، أصيب بايدن بالارتباك بعدما فشل في تسمية المتحدث التالي في المؤتمر الصحفي، قبل أن يعلن مذيع عبر مكبرات الصوت اسم الشخص التالي (رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول).

وقال بايدن: "أتطلع إلى العمل مع كليكما. الآن سأعطي الكلمة... لمن أعطي الكلمة؟"، ونظر رئيس الولايات المتحدة حوله في حيرة من أمره.

وأنقذ صوت المذيع الذي أعلن المتحدث التالي عبر مكبر الصوت، الرئيس الأمريكي من موقفه المحرج، ما دفعه لتسمية المذيع بـ "صوت الله".

وقال المذيع: "الزعيم الكوري الجنوبي يون سوك يول سيكون المتحدث التالي"، ليقول بايدن: "هذا هو.. احتجنا صوت الله ليخبرنا".

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