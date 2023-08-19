بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

تصريح جديد من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أثار الجدل بعد أيام من تصريحه عن الكويت ومكالبتها سرعة اتخاذ قرار بمساعدة بلاده؛ وقال:""الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخبطة قلم يمكن أن يتخذ القرار".

لم تمض أيام على تصريحه "بشخبطة قلم" الذي أثار الجدل بين الكويت ولبنان، حتى قفز اسمه مجددًا إلى الواجهة، لكن من بوابة القمح المصري.



و قال الوزير اللبناني في مقطع فيديو متداول، عن أزمة القمح التي يعيشها لبنان، إن مصر تستهلك في 3 أسابيع ما يستهلكه لبنان في سنة، مشيرًا إلى أنه "إذا انقطع القمح عن لبنان فنستطيع أخذ كمية صغيرة من المخزون الكبير الموجود لدى مصر".

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وسخرت مغردة لبنانية من حديث الوزير، وقالت في تغريدة عبر حسابها بمنصة "إكس" تويتر سابقًا: وزير الاقتصاد اللبناني من بعد الكويت صار دور مصر.. حدا ينصحوا يبطّل يصرّح مجرسنا".

وأضاف متابع لبناني يدعى علي رحال عن الوزير سلام: "تحسن الأداء لأنه ما قال بشخطة قلم"، في إشارة إلى تصريحه الذي نشر قبل أيام وأثار الجدل مع الكويت.

وكان الوزير اللبناني، قال قبل أيام، إنه أرسل رسالة قبل ثلاثة أسابيع إلى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، طلب فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء الصوامع حفاظًا على الأمن الغذائي، مضيفًا: "الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي".

وفيما أعرب عن أمله في "أن نلقى الجواب قريبًا لأن الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار".

تصريح سلام أثار غضب الكويت -آنذاك-، فوصفه وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، بأنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية".