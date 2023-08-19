السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

هل تطعيمات كورونا فعالة ضد المتحور الجديد؟ طبيب يوضح

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، أن اللقاح ضد فيروس كورونا ما زال مفيدًا في الحد من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته.

 

تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة

ونصح بضرورة تجنب التزاحم أو التواجد في الأماكن المزدحمة خاصة غير جيدة التهوية واستخدام الكمامة عند الاضطرار.

 

كما نصح بتطهير الأيدي واستعمال المناديل الورقية عند الكحة أو العطس.

 

وأشار إلى أن المتحور الجديد من فيروس كورونا مشتق من سلسلة متحورات المتحور الشهير أوميكرون.

 

المتحور منتشر حاليًّا في أكثر من ٥٠ دولة حول العالم

 

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أوضح الدكتور مصطفى محمدي أن المتحور منتشر حاليًّا في أكثر من ٥٠ دولة حول العالم وينتشر بمعدلات متزايدة حيث يمثل ما يقرب من ٢٠ ٪ من إصابات فيروس كورونا في الفترة الحالية وله قدرة على مراوغة جهاز المناعة وقد لا يتأثر بالأجسام المضادة في الجسم بسبب التطعيم أو العدوي السابقة.

 

أكد استشاري الباطنة أن قدرة المتحور الجديد على الهروب من المناعة هي ما تميزه عن غيره من المتحورات بالإضافة إلي قدرة علي الانتشار السريع.

 

أعراض المتحور الجديد بسيطة

وأشار إلى أن أعراض المتحور الجديد بسيطة ولا ترتقي لمستوى الخطر ولا يحتاج المريض في الغالب إلى التدخل الطبي المتقدم ولا إلى دخول المستشفيات إلا الفئات الأكثر خطورة منهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

فيروس كورونا 

كانت وزارة الصحة كشفت عن الموقف الوبائي في مصر، بالنسبة لفيروس كورونا فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حاليًّا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

 

وأكدت الوزارة أنها تتابع الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليًّا لمرض كوفيد-19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة  داخل جمهورية مصر العربية.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب حاليًّا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

أوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.


أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

 

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